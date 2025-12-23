我是廣告 請繼續往下閱讀

趨勢報告發現，綠領人才需求涵蓋12項淨零關鍵戰略的多元領域，前6大需求產業包括：

環境部與104人力銀行今（23）日共同發布《2025下半年綠領人才就業趨勢報告》。根據104人力銀行資料庫8年期統計，綠領徵才企業家數已由2018年1400多家成長至今年4157家，8年成長182%；綠領人才缺口較8年前成長278%；高薪綠領人才年薪更有機會上看200萬。環境部部長彭啓明表示，綠領人才已不再是傳統環境領域專屬，而是所有產業都需要的人才，而企業面對全球供應鏈的淨零減碳要求，半導體、生醫、營建、金融、零售等產業持續招募綠領，使得綠領人才缺口持續擴大。在全球推動淨零轉型的浪潮下，綠色科技不再只是政策口號，而是逐步轉化為具體的產業與就業成長動能。從我國近年的統計數據來看，臺灣綠色科技產業已進入穩定擴張階段，而這樣的產業成長，正是2025年綠領人才需求升溫的根本原因。彭啓明說，回顧2020至2024年，台灣綠色科技產業附加價值在4年間成長近55%，由3,309億元提升至5,123億元；就業人數成長超過40%，四年新增11萬個相關工作機會；出口規模成長近2成，顯示台灣綠色科技產品與服務在國際市場具備競爭力。報告發現，電子資訊與半導體業自2021年起連續5年居人才需求最大宗，綠色製程、節能、環安衛、永續報告與AI優化能力已成科技業核心能力人力銀行統計，2025年綠領AI相關工作有5340個，占所有綠領工作數的18.2%，遠高於整體市場AI工作占比約10%；比去年增加35%，比8年前暴增388%。綠領AI最受企業青睞的職務包括：軟體工程（綠領AI最大缺口）、工程研發、解決方案／AI相關業務、專案管理／產品管理根據環境部與104人力銀行共同發布的《2025下半年綠領人才就業趨勢報告》，徵才企業公開揭露，綠領職缺的月薪中位數(PR50)為4萬元，比整體職缺公開揭露月薪中位數3.8萬高出5.3%；居前4分之1的高薪職缺(PR75)月薪4.6萬，也比整體職缺4.4萬高出4.5%。當徵才企業依人才條件談薪資，且月薪高於4萬元，「面議」薪資的綠領職缺占比達33%，也遠高於整體徵才市場的15%，反映企業對於具備專業證照、永續管理能力、AI技能者更具彈性並願意提供更佳條件。104人力銀行統計，求職者勾選有「環境部淨零綠領人才培育課程」合格證明的一週內，平均收到企業面試邀約的次數，比勾選前一週成長5.4倍；原本沒有獲得企業面試邀約的求職者，也有43%獲得企業面試邀約。彭啓明表示，綠領不是少數人的專業，而是所有青年與在職者的共同機會。