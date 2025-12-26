我是廣告 請繼續往下閱讀

六、美國大舉轟炸伊朗核設施、埋以哈停火伏筆

七、日本漫畫家龍樹諒「7/5末日預言」檢驗之年

▲龍樹諒《我所看見的未來》漫畫，在2025年中旬時，具有相當高的討論度。（圖／記者陳明安攝。2025.07.02）

八、柬埔寨太子集團被抄，爆出跨國洗錢犯罪鏈

▲太子集團董事長陳志，於柬埔寨前總理洪森在任期間，曾受封公爵頭銜。（圖／翻攝自微博）

九、高市早苗成為日本史上首位女首相

十、香港宏福苑大火

▲香港宏福苑大火，7棟建築物起火、長時間燃燒，面目全非，只剩外面還殘存一些圍網及竹製鷹架。圖為無名民眾在現場獻花哀悼。（圖／美聯社／達志影像）

▲2025全球十大重點新聞整理表。（圖／AI生成）

2025年國際政治的重點之一，當屬川普震懾伊朗和有關國家、組織，促成以色列與哈馬斯停火，人質獲釋、遺體歸還。然而，除了中東，亞洲多地也出現變化，日韓等國再度更換領導人，日本更出現該國史上第1位女首相。令人遺憾的是，2025年末，香港發生震驚世界的宏福苑大火，奪走至少161條人命，也燒出香港回歸、內地化、國安法實施後的系統性問題，部分評論更以「港殤」形容之。2025年中，以色列與哈馬斯衝突僵局持續，美國於6月下旬派出包含B-2等轟炸機，空襲伊朗的福爾多、納坦茲、伊斯法罕核設施，正式介入以色列與伊朗的軍事衝突，也為後續以哈停火埋下伏筆。這次行動美國命名為「午夜之錘」（Operation Midnight Hammer），空軍部分由B-2轟炸機攜帶GBU-57巨型鑽地彈炸彈下手，海軍部分則有從潛艇發射的數十枚戰斧巡弋飛彈。川普在隨後的全國電視演說中表示，伊朗的關鍵核濃縮設施已被徹底摧毀，行動非常成功。日本漫畫家龍樹諒在其著作《我所看見的未來》中，暗示2025年7月5日可能發生大災難，不少人都認為，從漫畫描繪的場景來看，很可能是南海海槽大地震，或是太平洋海底火山大爆發，引發大海嘯，重災區將是日本並波及周邊國家。此預言在亞洲，特別是中港台等地引發廣泛關注，重創日本觀光，7月初的赴日機票、飯店出現退訂潮，還鬧上不只1家外媒版面。10月中旬，英美聯手制裁柬埔寨太子集團及其主席陳志，指控其經營「亞洲最大跨國犯罪組織之一」，涉及電信詐騙、人口販運、洗錢等罪行，包含香港、台灣，多地都有公司被捲入其中。美國司法部同時宣布，沒收市值高達150億美元的比特幣，創下該部門史上最大宗加密貨幣充公紀錄。太子集團也被揭露不只是電詐賭博洗錢集團，還是中共打手，在帛琉洗錢、購買要地，欲逼迫帛琉與台灣斷交。日本前首相石破茂9月7日宣布，辭去首相及自民黨總裁職務，由前經濟安全保障大臣高市早苗、前農林水產大臣小泉進次郎等人角逐總裁之位。10月4日在自民黨內選舉中，高市早苗成為首位女總裁，雖然一度因為公明黨退出合作而面臨組閣危機，但因改與日本維新會聯手，高市早苗於同月21日順利當上日本史上第1位女首相。高市早苗被外界視為右翼民族主義者，在國防和外交政策上持強硬立場，曾參拜靖國神社，在不少日本國內的社會議題上，也展現較為強烈的保守派色彩，是中國相當警戒的政壇人物。11月初，高市早苗在國會應詢時，因提到台灣、日本存亡危機事態、集體自衛權等敏感議題，引發北京不滿，在經濟、軍事、娛樂文化交流方面都祭出報復措施，但高市仍未撤回發言，中日緊張持續至今。11月26日發生的五級大火，造成至少161人死亡、1名消防員殉職，是當地超過一甲子以來，最多人傷亡的祝融之災。火災前，宏福苑曾捲入3.3億港元，折合新台幣約13億的維修風波，去年7月終於動工，原本預計明年3月能完成拆棚，沒想到卻在年底發生憾事。專家指出，這場惡火之所以難以控制，與高層建築的立體燃燒、外牆棚架、強風，再加上最致命的「煙囪效應」有關，使得火勢一路往上竄，增加救災難度。許多香港民眾也質疑，元凶實為劣質、不阻燃的外牆防護網。