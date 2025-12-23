我是廣告 請繼續往下閱讀

▲廣末涼子被檢方以「過失駕駛傷害罪」略式起訴。（圖／IG@ryoko_hirosue_official）

45歲日本女星廣末涼子今年4月在高速公路上發生超速追撞事故，經調查後傳出，廣末涼子肇事時的時速高達185公里，甚至還在送醫後，對護理師施暴，讓外界都非常震驚，廣末涼子也因此暫停演藝工作。而時隔8個月後，廣末涼子經紀公司R.H在昨（22）日發布聲明，表示案情已全數結案，車禍涉及的「過失駕駛傷害罪」檢方以略式（簡易程序或協商程序）起訴，傷害罪則是不起訴處分。公司也表示廣末涼子目前在接受醫生治療，暫時不會復出。廣末涼子因超速追撞事故涉及的「過失駕駛傷害罪」、以及對護理師施暴的「傷害罪」已在近日全數結案，經紀公司透露前案遭檢方略式起訴，之後的傷害罪則獲不起訴處分，法院預計會在之後發布略式命令，要求繳納罰金。公司表示廣末涼子會遵從法院命令，並轉達她對受害者與調查相關人員，以及粉絲們的歉意。對於廣末涼子現在的狀態，公司表示會先以正視自己的行為、與回歸日常為重，積極遵照醫生指導調理身心。而廣末涼子之後是否會回歸演藝圈，公司則持保守態度，表示目前不會草率判斷，並請外界給予她一些空間，透露短時間內不會復出。廣末涼子在4月爆出車禍送醫，還在醫院踢傷護理師遭逮捕，除了住家被搜查，她也在4月10日至19日進行為期10天的拘留，期間的藥檢顯示無異狀，證實沒有濫用藥物。而在獲釋後，廣末涼子容貌憔悴浮腫，並不時露出齜牙咧嘴燦笑，公司證實她精神狀況不穩，經過醫院診斷確定罹患「雙極性情感障礙（躁鬱症）」、「甲狀腺功能亢進症」，公司也隨即宣布她將暫停演藝工作，專心康復。而在7月18日，廣末涼子45歲生日，也是她的粉絲俱樂部「NEW FIELD」設立1週年的日子。她在車禍時隔93天後首度發聲，上傳了一段約30分鐘的廣播錄音檔，向粉絲們發表近況，並對粉絲道歉。廣末涼子也透露在停工時間想了非常多，包括演戲生涯及育兒等問題，她認為要重新開始演藝活動還需要時間。現在希望先以治病及育兒為主，這也是她目前給自己的未來計畫。