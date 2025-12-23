我是廣告 請繼續往下閱讀

27歲的嫌犯張文，19日傍晚先後於台北車站與中山商圈，投擲煙霧彈製造混亂，隨後持刀隨機攻擊無辜路人，最終在混亂中墜樓身亡，整起慘劇共計奪走四條人命並造成11人受傷，其中，首位遇害的57歲的余家昶，為了阻止張文，捨身奪命擋刀，最終不幸殞命，余家昶的八旬老母得知兒子罹難後，雖然心碎萬分，但仍以兒子的英雄義行自豪。對此，財經網美胡采蘋特別列舉台北捷運驚人的載客量數據，感嘆地表示，余媽媽應該要明白她的兒子在關鍵時刻，究竟阻止了多麼嚴重的災難發生！胡采蘋指出，台北捷運目前的日均載客量已高達200萬人次，且在眾多站點中，台北車站穩坐第一大站的寶座，每日進出站人次高達30 萬。若進一步分析捷運局的運量分布資料，可以發現每日傍晚17:00至19:00的下班尖峰時段是整體運量的最高峰，這短短兩小時內的載客人次就佔了全天總量的20%，顯示出該時段通勤壓力的集中程度。針對這項數據，胡采蘋進一步深入計算指出，若以上週五傍晚17:00～19:00的尖峰時段來看，理論上台北車站內會有高達6萬人同時在進行移動。若將這龐大的人流平均分配到車站的8個主要出口，則每個出口在該時段需負荷約7500人次。換算成更具體的流速，在整整 120分鐘的尖峰期間內，每個出口每分鐘都必須讓62.5人通過。胡采蘋得知，北捷英雄余家昶的媽媽知曉兒子罹難的消息後，讓她感到非常不捨，並強調若當時沒有余家昶及時發現嫌犯異狀並挺身阻止，導致裝滿滿汽油彈的行李箱燒掉，後果恐怕不堪設想。因此，胡采蘋語重心長地說「我想余媽媽應該要知道他的兒子阻止了什麼」。對此，網友表示「謝謝余先生保護了大家，避免了一場大災難」、「余家昶先生真的救了大家，歹徒從那個地方丟汽油彈，是想攻擊至少兩個樓層的民眾，非常可惡」、「英雄在民間」、「感謝這位英雄，他的犧牲保護了更多家庭」「余家旭先生真的才是台灣人的英雄應當入忠烈祠！」。