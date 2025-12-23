我是廣告 請繼續往下閱讀

群創今（23）日舉行年終感恩餐敘，董事長洪進揚表示，群創邁入「666規劃藍圖」第二個六年的起點，在這第二個6年中，要突圍轉型，並拓展觸角，並非放棄原來的面板行業，而是要在面板基礎之上，積極拓展Car UX及先進封裝領域。洪進揚指出，轉型的過程當中，最重要的並非放棄原先群創的面板業務，而是在原來的面板基礎之上，在開發新的領域、新的角度或新的位置，把原來的資產價值再發揮出來。他舉例，就像透過不同的巧思、不同的安排，讓人感覺有「老店新開」的感覺第一個重點當然是CarUX。他說，CarUX原先分拆的定位就是Tier 1的角色，尤其併購了日本Pioneer之後，就是堅決地要把這個價值鏈做擴充，能夠結合軟體、音效與影音技術，充分發揮智慧座艙的價值。洪進揚表示，這不但是轉型，也把群創原先零組件製造商的角色，重新定義往 Tier 1走，也提供不同的價值。另外一個轉型重點是Fan-out PLP（面板級扇出型封裝）。洪進揚強調，先進封裝今年也非常順利地出貨，並獲得重要客戶延續至明年，顯示技術量產成果獲得市場肯定。除既有 Chip-first 技術外，明年將進一步聚焦 RDL 與 TGV 等關鍵製程，作為下一階段技術突破重點洪進揚也提到，未來要讓群創站上國際的舞台，不光是產品銷售到全世界各地，希望能將群創的管理團隊更往前推進到另外一個階段，真正能夠經營一個國際化的公司，能夠與國際夥伴共同打拚更大的世界盃。他解釋，不光是實體上的業務拓展，群創已經橫跨歐、美、日三地服務全球車廠。在精神層面或是管理能量上面，也是一個很好的證明。洪進揚表示，今年不管從公司內部團隊的重新調整、組織調整，再到外部能夠交出一份好的成績單，也要謝謝各位的支持，希望明年也能交出好的成績。