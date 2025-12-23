我是廣告 請繼續往下閱讀

27歲嫌犯張文於19日下班尖峰時段，先後在台北車站與中山商圈一帶投擲煙霧彈，並持刀隨機砍傷路人，最終逃至誠品南西店墜樓身亡，整起事件造成包含嫌犯在內共4人死亡、11人受傷。張文的身家背景隨之被攤在陽光下，發現他與父母已2年未聯絡，清大生科系副教授黃貞祥直言，當親情斷線，張文事件揭開「孤島心理」的沉默危機。黃貞祥表示，在心理學的語彙中，這種狀態被稱為「情緒切斷」（emotional cutoff），是一種在高衝突或高壓抑的家庭環境中常見的防衛機制。它不代表雙方不曾在乎彼此，反而可能是因為過往關係中的傷害太深，雙方都無力再承受新的碰撞，於是選擇徹底割裂，而這樣的切斷，並非總是突如其來。「張文的家庭緊張早有跡可循。」黃貞祥指出，高中畢業後他志願從軍，這原本是一個向上流動、重建認同的選擇；但命運在2022年轉了個彎，他因酒駕遭空軍汰除，這起事件成為他人生的關鍵轉折，這不僅是一場職涯失敗，更可能是自我價值系統的瓦解。對於許多志願役軍人而言，服役不只是就業，更是「我是有用的人」的具體展現，一旦這個認同支柱崩潰，而原生家庭又無法接住他、與其共同面對這段低谷，他所能選擇的，可能只剩逃離與沉默。黃貞祥進一步分析，當張文與家人的聯繫僅存零星訊息與極少金流，他逐步從家庭生活中抽身，進入一種幾乎無人關照的「孤島狀態」。這並非社會邊緣人特有的處境，反而在都市中極為常見，表面上獨立，實則內心荒涼；日常無人問津，也無人理解。當挫折來襲時，沒有安全基地可以回歸，痛苦便容易向內翻轉成羞恥、憤怒，甚至怨懟。黃貞祥提到，心理學中的「壓力—脆弱性」模型指出，當壓力事件（如職涯挫敗、社會排拒）與個體內在脆弱性交織時，若缺乏穩定的人際支持網絡，便可能導致心理健康快速惡化。此處的「支持網絡」不僅指物質援助，更關鍵的是情緒承接與認同感的提供。「遺憾的是，從目前資訊來看，張文早已將家庭排除在可求助的對象之外，導致外界幾乎無從得知他的生活與心理變化。」黃貞祥表示，父母面對媒體坦言：「不知道他在外面做什麼」、「兩年沒聯絡」，這樣的資訊真空，正是高風險行為難以預警的主因；此時若有人輕率地說：「那是家庭沒教好」、「父母該負責」，不僅是一種廉價的情緒發洩，也可能對家屬造成二度創傷。