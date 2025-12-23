我是廣告 請繼續往下閱讀

巴拉圭是台灣在南美的唯一友邦，中國近年來使用開放牛肉進口等招數利誘巴拉圭與台斷交，都未能如願。巴拉圭總統佩尼亞（Santiago Pena）近日重申與台灣的外交關係，不會屈服與中國的壓力而斷絕，還反觀宏都拉斯在與中國建交後，未能得到預期報酬。根據《La Política Online》報導，佩尼亞近日在Podcast節目上提到，對於中國開放市場，並不一定符合巴拉圭的利益。佩尼亞引用巴拉圭工業總會（UIP）經濟研究中心8月發布的報告指出從其他中美洲國家的經驗可看到，為了靠攏中國而犧牲與台灣的關係，在各方面來看都未得到好處。比起中國，佩尼亞更願意將目光放在鄰國巴西身上，「對我來說，跨越巴拉那河、嘗試去開拓1個擁有2.2億人口、全球第8大經濟體的市場，這更有意義。換言之，我的『中國』就在隔壁。」佩尼亞透露，他曾與巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）交流過，並在對話中明確表達自身立場。他指出，與其遠渡重洋和一個雖擁有5000年歷史文明，卻缺乏共同世界觀和源頭的國家建立聯繫，不如強化與區域內國家的合作關係。佩尼亞還提到，「看看那些從台灣轉向中國、投身中國夢的拉丁美洲國家，它們的情況都比巴拉圭更糟。」報導以宏都拉斯為例，提到宏都拉斯於2023年與台灣斷絕外交關係，轉而承認中國，希望藉此促進貿易。然而，原本具有出口中國市場的潛力的「蝦類」產品，養殖與出口業者發展卻遠遠被拋在後頭。報導提到，與台灣建交時，宏都拉斯生產商擁有具保障的市場，並能獲得不錯的價格，而中國卻始終未能針對貿易協議有進一步的履行，佩尼亞自己也不希望巴拉圭重蹈覆轍。