北捷、中山商圈隨機殺人案釀嚴重死傷，過程中從事金融業的余家昶見狀挺身制止，卻遭張文持刀殺害，對此桃園市長張善政今（23）日表示，要向余家昶致上最高敬意，為表達最深切的哀悼與敬意，市府在取得家屬同意後，將安排余家昶入祀桃園忠烈祠，並同步向中央申請褒揚令，預計於明年忠烈祠春祭期間正式辦理，其於關鍵時刻所作出的抉擇，亦將隨城市長存，永遠留作後人憑弔與追思。對於余家昶見義勇為發生憾事，張善政表示，要向余家昶致上最高敬意，入祀忠烈祠昭示一座城市所銘記的身影，為表達最深切的哀悼與敬意，市府在取得家屬同意後，將安排余家昶先生入祀桃園忠烈祠，並同步向中央申請褒揚令，以此慎重記錄他在危急時刻挺身而出、守護他人安全的事蹟。張善政說，家屬的眼淚與悲痛，更讓人深刻體會，這份犧牲背後，是一個家庭難以承受的失去。預計入祀儀式將於明年忠烈祠春祭期間正式辦理，其於關鍵時刻所作出的抉擇，亦將隨城市長存，永遠留作後人憑弔與追思。