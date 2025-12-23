我是廣告 請繼續往下閱讀

▲元旦升旗活動規劃。（圖／總統府提供。）

▲元旦交管範圍示意圖。（圖／總統府提供）

台北捷運19日發生隨機殺人釀4死11傷，震驚全台，總統府115年元旦升旗典禮活動規劃，也引起媒體關注，對於是否會加強維安警力部署，策展單位「集智館文化有限公司」總經理陳幼軒今（23）日表示，目前會依往例進行，元旦當天將有7個管制口，由憲兵安檢後才能入場，外圍的區域，則有台北市警力秩序維護。總統府下午召開「中華民國115年元旦總統府升旗典禮暨總統府元旦大開放活動」記者會，說明元旦活動相關規劃，今年以「健康台灣，團結守護」為主題，活動流程包含北一女中樂儀旗隊、醫療現場生命搖滾：玫瑰墓樂團、國民健康操尬嘻哈、同一處家鄉：阿洛‧卡力亭．巴奇辣、國防部示範樂隊暨三軍儀隊操演等，最後總統賴清德、副總統蕭美琴將一同參與升旗典禮。由於近期發生北捷隨機殺人事件，升旗典禮維安是否升級，引起外界關注。陳幼軒說明，將依往例進行，元旦當天將有7個管制口，每個管制口都會有安檢措施，由現場憲兵同仁安檢後才能入場。陳幼軒提到，在外圍區域，會有台北市警力做交通管制及秩序維護，「目前是依照往例來進行」。他強調，依照過往有安檢的情況，現場還是蠻安全的。