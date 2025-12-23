我是廣告 請繼續往下閱讀

▲飯店一樓特別展出明星花露水珍貴的蒐藏物件，以及利用AI技術將明星花露水老照片還原重現的歷史影片和品牌全新開發的各款香氣。（圖／記者陳美嘉攝，2025.12.23）

▲活動期間特別推出「把你的思念寄給遠方的朋友」企劃活動。（圖／記者陳美嘉攝，2025.12.23）

高雄翰品酒店今年聖誕節特別與即將邁入120週年的國民香氛品牌「明星花露水」跨界合作，於今（23）日正式啟動「香傳120年」系列活動。透過復刻百年前平安夜的浪漫創舉，於飯店大廳打造全台第一棵「有香味的聖誕樹」，讓入住賓客在經典的玫瑰與茉莉香氣中，開啟一場連結城市記憶的感官旅程。「有香味的聖誕樹」點燈儀式由明星花露水許清風、郭琳董事長、高雄翰品酒店總經理林俊宇以及高雄市會展協會創會長楊志中共同「噴香」揭開序幕。幼兒園小朋友更利用明星花露水回收噴氣瓶手工製作的環保聖誕掛飾，成為這棵樹的特色，進而展現飯店推動地球永續與在地共好的承諾。明星花露水董事長許清風指出，即將邁向120年的經典品牌「明星花露水」，不只是陪伴無數家庭成長的生活記憶，更是台灣香氛文化的重要象徵。在明星花露水即將以「香傳120年」作為產品迎接重要生命歷程時刻，今年特別攜手高雄翰品酒店於12月23日啟動這場復刻百年前的浪漫創舉，透過共同打造全台第一棵「有味道的聖誕樹」。即日起至2026年1月4日止，飯店一樓特別展出明星花露水珍貴的蒐藏物件，以及利用AI技術將明星花露水老照片還原重現的歷史影片和品牌全新開發的各款香氣。為了讓香氣成為情感的載體，活動期間更特別推出「把你的思念寄給遠方的朋友」企劃活動。民眾可於一樓現場拿取紀念明信片，寫下祝福後噴上喜愛的香味、蓋上明星專屬戳記並投入郵筒，主辦單位將於活動結束後統一寄出，讓一封帶著香氣的思念，跨越距離送達心中所想。此外，現場也設置充滿聖誕氛圍的蟹寄生花環拍照區，邀請情侶、家人與朋友在花環下留下「Kiss Moment」，只要於活動期間2025年12月23日至2026年1月4日到高雄翰品酒店拍照上傳個人社群，並完成指定任務，即可獲得明星花露水玲瓏瓶乙份，限量100名，送完為止。