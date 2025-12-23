我是廣告 請繼續往下閱讀

桃園27歲男子張文，日前在台北車站及南西誠品一帶犯下隨機殺人事件，釀成3死11傷的重大社會案件，震驚全台。隨著警方持續追查案件細節，張文的家庭背景與經濟狀況也逐漸曝光，與外界原先對「經濟困頓導致犯案」的想像出現落差。警方調查，張文出身於經濟條件相對穩定的家庭。其父親曾任職於竹科工程師，已退休多年；母親則在傳統產業擔任會計職務，家中長子亦在高雄從事工程師工作。警方指出，張家屬於典型中產專業家庭，父母退休後仍持續從事股票與外匯投資，家庭財務狀況並無明顯拮据情形。然而，相較於家庭背景，張文自身的職涯發展則顯得落差明顯。警方指出，張文過去曾在台中擔任保全人員，月薪約3萬9000元，但僅工作一年即離職，之後生活狀況不穩定，並因涉妨害兵役案件，遭桃園地檢署發布通緝。今年1月，他北上在台北市中正區公園路一帶承租分租套房，未料短短數週後即犯下震驚社會的隨機殺人案，最終也在南西誠品頂樓墜落身亡。在金流部分，警方清查後發現，張文犯案期間的主要經濟來源，並非來自非法組織或地下金主，而是來自其母親長期的金錢支援。警方指出，張母雖對外表示平時難以與兒子聯繫，但只要接獲停車費、驗車費等未繳通知，便會主動匯款接濟，金額約每季3萬至4萬元不等。此外，警方也查出，張母在2023年間，曾一次匯款45萬元給仍在台中工作的張文；2024年1月至2025年10月間，又陸續匯給兒子生活費約27萬元；2024年12月至2025年1月間，更曾在短短4天內連續匯款，合計10萬元。警方統計，3年間張母共匯款約82萬元給張文。警方進一步清查張文名下帳戶，發現其分別於台銀、中信、元大及郵局設有4個帳戶，但案發時幾乎全數見底，僅剩零星存款。警方研判，相關款項多用於支付房租與購買作案相關器具，並未顯示其家庭曾察覺資金異常用途。警方指出，張文家庭背景與經濟條件並不差，與其後續生活失序及犯下重大刑案之間的落差，仍有待進一步釐清，後續也將持續追查是否另有未曝光的金流或其他關鍵因素，以完整還原案件成因。