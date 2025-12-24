我是廣告 請繼續往下閱讀

【聖誕節重點摘要】

節日差異： 12/24 平安夜主打家人團圓；12/25 聖誕節為正式節慶。

12/24 平安夜主打家人團圓；12/25 聖誕節為正式節慶。 火雞習俗： 16 世紀英國引進，因經濟實惠且象徵豐收，成為大餐首選。

16 世紀英國引進，因經濟實惠且象徵豐收，成為大餐首選。 熱門慶祝： 包含交換禮物、逛聖誕市集、布置聖誕樹與飲用熱紅酒。

包含交換禮物、逛聖誕市集、布置聖誕樹與飲用熱紅酒。 送禮時機： 傳統為 25 日清晨拆禮物，現代社交多在 24 日晚間進行。

▲在《聖經》故事中，平安夜是耶穌誕生的夜晚，牧羊人在曠野聽見天使報佳音，象徵「平安祥和」與「美好願望實現」。（示意圖／取自Pixabay）

Q：平安夜和聖誕節有什麼差別？

Q：為什麼聖誕節慶祝一定要吃火雞？

▲19 世紀狄更斯的小說《小氣財神》普及了吃火雞的形象，使其成為「分享」與「豐饒」的代名詞。（示意圖／取自Pixabay）

Q：現代人最流行的聖誕節慶祝方式有哪些？

▲根據傳統傳說，聖誕老人是在平安夜深夜送禮，因此孩子們習慣在 12 月 25 日清晨 拆開襪子裡的驚喜。（示意圖／取自Pixabay）

2025 年聖誕節因行憲紀念日恢復國定假日，全台喜迎放假一天！由於聖誕節（12月25日）剛好在星期四，許多人選擇周五請假，達成「 4 天連假」。迎接難得假期，你了解平安夜聖誕節差別嗎？本文揭曉聖誕節吃火雞由來、盤點熱門聖誕節慶祝方式，並告訴你聖誕禮物什麼時候給最驚喜。透過這篇懶人包，一次掌握習俗 Q&A，陪你規劃完美的聖誕假期。A： 簡單來說，「平安夜（Christmas Eve）」（12月24日）地位類似華人的「除夕」，是全家人團聚、守夜祈禱的溫馨時刻；而「聖誕節（Christmas）」（12月25日）則是正式的節日，象徵耶穌降生。在西方文化中，平安夜的晚宴往往比聖誕節當天的午餐更具儀式感，許多宗教活動也會在平安夜子夜舉行。A： 這項傳統源於 16 世紀的英國。在火雞引進前，歐洲人常吃鵝肉慶祝，但鵝肉產量不穩且昂貴。火雞體型大、肉量足且價格相對親民，一隻就能讓大家庭飽餐一頓。19 世紀狄更斯的小說《小氣財神》普及了吃火雞的形象，使其成為「分享」與「豐饒」的代名詞。A： 除了經典的裝飾聖誕樹，現在最受歡迎的是 「聖誕市集」 與 「熱紅酒（Mulled Wine）派對」。在台灣，許多人會參加耶誕城等大型燈飾活動；而在家中，與好友舉辦「交換禮物」派對更是重頭戲，透過設定預算或主題，增加過節的趣味性與互動感。A： 這取決於你的對象。根據傳統傳說，聖誕老人是在平安夜深夜送禮，因此孩子們習慣在 12 月 25 日清晨拆開襪子裡的驚喜。但若是成人間的社交聚會，大多選在 12 月 24 日平安夜派對 的高潮環節進行交換，能在熱鬧的氣氛中即時分享拆獎的喜悅。