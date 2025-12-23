我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨主席鄭麗文22日受邀前往東吳大學，以「國民黨的改革與青年參政之路」作為主題演講，但在提問環節時，卻頻與學生激辯。對此，媒體人陳揮文開轟，鄭麗文「站沒站相、坐沒坐相」，肢體語言要加強，不然實在難看，且已不是名嘴，不應有情緒性發言。國民黨主席鄭麗文22日赴至東吳大學政治系學生會演講時，在開放現場問答橋段，面對東吳大學政治系副教授陳方隅的提問，竟脫口而出「一定是三民自的忠實讀者」、「無腦」等語，引發熱議，也和學生進行激辯。針對鄭麗文的表現，陳揮文今（23）日在直播上直言，可能因爲鄭麗文的身高比較高，不太能和現場的桌椅搭配，一下靠在台上，一下扭來扭去，「站沒站相、坐沒坐相」，實在是很難看，肢體語言需要加強，畢竟已經是國民黨的主席，一舉一動大家都看在眼裡。陳揮文指出，鄭麗文在很多問題上，經常是問A答B，不然就是實問虛答，試圖把問題跳過去，就像鄭仍無法說明清楚，為何俄羅斯總統普丁不是獨裁者，而總統賴清德卻是獨裁者？如果賴真如藍白所指控是個獨裁者，那為何行政院提名的中選會委員名單會有藍白推薦的人選？相關回應都扯遠了。陳揮文直言，在提問環節中，身為一個政黨的主席，對於教授或是學生的提問，應該要謙虛、海納百川，接受批評與指教，但鄭麗文卻回到原先名嘴的角色，反批評提問者，就算提問者有政黨立場或傾向，鄭麗文也不應該有情緒性的發言，因為角色已經不同了。