台股今（23）日收高上漲160.83點，其中，PCB族群又回歸了！HDI大廠華通受惠低軌衛星與AI伺服器雙題材，今日開盤走高，攻上百元關卡，刷新2002年以來新高價，盤中最高點來到104.5元，隨後漲勢收斂，收在101.5元，漲逾5%。華通今日股價走高，飆上百元關卡，股價最高觸及104.5元，漲幅達8%，刷新2002年以來約24年的新高價，成交量也爆量，達10.92萬張，成為近期盤面上的新焦點。華通為全球大型印刷電路板製造商，長期深耕通訊、網通與伺服器等應用領域，近年逐步將產品重心延伸至車用電子與衛星通訊市場。從營運結構來看，華通的核心優勢在於多層板、高密度互連板與軟板等高技術門檻產品，能同時供應消費性電子與高階通訊設備，也讓公司在不同題材輪動時，經常成為市場點名對象，這種「跨題材」特性，使華通不只一次在行情轉折期被資金重新拉回雷達。不僅如此，業界分析，全球低軌道衛星產業處於新技術領域的發展初期，參與供給鏈的廠商數目相對有限，尤其太空產業的技術門檻相當高，華通早期就投入衛星用板研發與生產，與客戶合作近10年，在供應鏈的地位穩固。華通指出，在AI伺服器和光通訊領域也展現成績，可提供客戶50層以上的交換器、伺服器板，或是8階HDI的OAM加速卡；相關營收目前佔比低，但呈現出貨倍增，在新產能開出後，將成為下階段成長動能。華通今年第三季營收約200億元，單季稅後淨利21.55億元，每股盈餘1.81元，累計前三季EPS達3.61元，為近20年同期次高水準。