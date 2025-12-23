我是廣告 請繼續往下閱讀

27歲的嫌犯張文，19日傍晚先後於台北車站與中山商圈，投擲煙霧彈製造混亂，隨後持刀隨機攻擊無辜路人，整起慘劇共計奪走四條人命並造成11人受傷，然而張文最終在混亂中墜樓身亡，今日下午張文的父母首度現身，並在鏡頭前下跪道歉，坦言兒子犯下的滔天大禍不僅對社會造成嚴重損害，更帶給受害者及其家屬無法彌補的傷害與痛苦，儘管悲劇帶來的陰影揮之不去，首位罹難者余家昶的母親卻展現了極大的勇氣與寬容，面對57歲愛子的離世，她雖然內心幾近崩潰，卻主動向社會大眾喊話，懇請大眾不要指責張文父母。案件發生至今相隔4天，張文父母今日現身道歉，張文父親哽咽表示「張文所犯下的滔天大禍，對於社會造成嚴重的損害及對受害人及家屬造成無法彌補的傷害、痛苦，我們想在此和大家說：『對不起。』」隨後牽著妻子的手下跪道歉，並再度鞠躬道歉表示「接下來我們會全力配合司法調查，謝謝各位」。在這場悲劇中，57歲的余家昶為了拯救他人而不幸成為首位遇害的犧牲者，其英勇行徑被視為英雄，而他的母親在面對媒體時，更展現了超脫常人的慈悲與寬容，她坦言並不清楚張文的作案動機，且社會大眾對其背景也並不了解，如今隨著張文的離世，她衷心期盼大眾能給予張文父母一絲安慰。她強調，這起案件是張文個人所為，與其父母無關，不應讓家屬承擔這份罪責，隨後更雙手合十，誠摯地祝福張文的父母身體健康。對於這場奪走愛子性命的暴行，余媽媽平靜地表示自己心中並無怨恨，她推測張文或許是因為心理上的不適才會做出這種事。她藉此叮嚀社會大眾，在環境變遷快速的當下，每個人都應提高警覺、保重平安。同時，她也向全台灣的關懷表達感謝，並以兒子的正直為榮，目前她唯一的願望，便是希望這份英勇能讓兒子順利入祀忠烈祠，圓滿愛子最後的名譽。對此，桃園市長張善政表示，為表達最深切的哀悼與敬意，市府在取得家屬同意後，將安排余家昶先生入祀桃園忠烈祠，並同步向中央申請褒揚令，以此慎重記錄他在危急時刻挺身而出、守護他人安全的事蹟。