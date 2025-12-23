我是廣告 請繼續往下閱讀

▲財團法人昇恒昌基金會在高雄國際機場舉辦「照亮星光．讓愛轉動」高雄機場聖誕活動暨獎助學金頒獎典禮。（圖／昇恒昌基金會提供）

財團法人昇恒昌基金會今（23）日在高雄國際機場舉辦「照亮星光．讓愛轉動」高雄機場聖誕活動暨獎助學金頒獎典禮，邀請鄰近航站的三所國小共131名表現優良或受特殊教育關懷的家境弱勢學童參觀機場、手作聖誕提袋，並頒發每人2500元獎助學金。由昇恆昌免稅商店盈餘、不對外募款成立的「昇恒昌基金會」，自2009年起，敦親睦鄰獎助鄰近高雄機場的小港區華山、坪頂國小及旗津區中洲國小學童，17年來累積頒發逾600萬元獎助學金、超過2000人次受惠；此外基金會也提供3所學校每年5萬元急難救助金，作為校方協助學童度過緊急難關的重要支持。今日活動邀請受獎學童進入機場參觀特色候機室及各項機場公共設施，許多首次踏入國門的學童一路驚喜連連，基金會也準備麋鹿、聖誕老人等聖誕元素的造型小提袋，讓孩童發揮創意，貼上聖誕貼紙，用小提袋裝滿糖果；來自高雄在地獲獎無數的阿卡貝拉樂團「Fantasia」也在現場帶來溫暖的聖誕組曲，還有魔術師帶來聖誕魔術show，讓孩子留下專屬的聖誕回憶。高雄國際航空站主任王郁珍也親自到場勉勵學童，鼓勵學子勇敢追夢。昇恒昌基金會表示，昇恆昌免稅商店秉持「誠信、專業、創新、公益」企業經營理念，並以「公共服務為導向，利益大眾為宗旨」的利他精神，盼透過頒發獎助學金鼓勵學生們勤奮向學，並感受取之社會、回饋社會精神，將來也能把這份愛與關懷延續，以同樣的熱情與責任感，為社會做出更多貢獻。