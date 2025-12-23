我是廣告 請繼續往下閱讀

▲丁禹兮（左）在頒獎典禮中，幫劉宇寧（右）拿掉黏在鞋底的紙片。（圖／微博@狗八爺的瓜棚 ）

中國頒獎典禮《騰訊星光大賞》於21日登場，現場多位大咖藝人盛裝出席，在網路上掀起超高討論。當紅新生代演員丁禹兮也出席典禮，竟還被拍到超貼心小舉動，只見他坐在劉宇寧身邊，在看到對方鞋子上黏到紙片後，馬上彎腰幫忙摘掉，劉宇寧也向他道謝，超暖互動火速被瘋傳，但不料竟有酸民批評丁禹兮的行為是「表演型人格」。《騰訊星光大賞》典禮中，丁禹兮坐在劉宇寧旁邊，上方突然飄下大量的彩帶紙片，丁禹兮看到劉宇寧鞋子上黏著紙片後，毫不猶豫彎腰幫他拿掉，劉宇寧看到也馬上跟他道謝。該片段也火速在網路瘋傳，超暖互動引發大讚，「這樣順手做好事也太熱心」、「真的是君子，丁禹兮人真的好好」等。然而丁禹兮當天除了幫劉宇寧拿掉鞋底紙片外，還幫宋祖兒拿掉頭上彩帶、幫陳都靈拿手機、隔空扶孟子義、幫鞠婧禕疊毯子等，雖然被大讚非常熱心、沒架子，但也有酸民質疑他是為了炒熱度，「說實話，我覺得他是表演型人格，一晚上忙死了，看似熱心，粉絲如何我不知道，反正我看著挺招人嫌的」，讓粉絲無奈嘆「做個好人真難」。丁禹兮今年30歲，在2017年以網路電影出道，2019年參加選秀節目《演員的品格》，成功晉級決賽並獲得總冠軍，自此打開知名度，並於2020年主演《傳聞中的陳芊芊》與《韫色過濃》，以超強CP感與精湛演技走紅，戲約不斷，多變戲路被大讚「細膩多變」，能駕馭不同風格角色，從腹黑反派到深情男主都能勝任。而這次典禮中，丁禹兮因身體不舒服，所以先到醫院打點滴，打完點滴才趕回典禮現場，但他當天沒有露出任何疲態、及不適的表情，反而積極幫助其他藝人，讓大家都感受到他對身邊人的關心，被讚人品超好。