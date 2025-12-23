我是廣告 請繼續往下閱讀

一名中國女子董秦（音譯）搭乘地中海郵輪「愛達月光號」（AIDAluna），從西班牙馬略卡島的帕爾馬（Palma de Mallorca）登船，但在船上離奇消失，郵輪到法國馬賽時，未有他的下船申請，該案受到關注，包含中國、法國、德國都展開調查。根據外媒Cruise Hive報導，隨著家屬與朋友急切尋找失蹤親友的下落，中國社群媒體上正迅速流傳著關於一名在 AIDAluna 郵輪上失蹤乘客的訊息。該名女性乘客為中國公民，名為董秦（音譯，Qin Dong），她獨自參加為期 5 晚的地中海郵輪航程，途中停靠馬賽、帕拉莫斯（Palamos）和巴塞隆納。該船於 12 月 15 日（週一）返回帕爾馬，但董女卻不在船上。郵輪公司表示，董秦上船之後，自 12 月 10 日以來理論上未曾離開過郵輪，因她未辦理任何正式離船手續，同時，董秦的船卡記錄顯示，她僅在登船當日19時16分，於船上French Kiss餐廳消費一杯橙汁，全程無其他消費記錄。目前尚不清楚董女是否可能墜海，但船上並未傳出任何緊急警報或搜救行動。家屬與友人正透過社群媒體尋找董女的下落，並徵求任何有關她行蹤的資訊，特別是是否有人在馬賽港口附近曾與她互動。報導提到，12月12日晚間的紀錄顯示，董女未在馬賽正式下船，但當晚近 8 點（郵輪離開馬賽兩小時後），朋友們仍與她有訊息往來，似乎是在當晚後於船上失蹤。目前已有三個國家參與此案調查，由於董女可能是在法國境內失蹤，法國當局已接獲通知；董女擁有中國國籍，中國當局也已接獲通知；愛達郵輪公司則是德國郵輪公司，且董女近期住在德國，德國當局也已展開調查。另據中媒《瀟湘晨報》與《新京報》報導，董秦好友向警方表示，董秦近期狀態正常，12月8日還與朋友一同逛街、用餐，未有任何異常情緒跡象。董秦母親則說，女兒大學學習德語，2018年12月赴德國讀研究所，學習護士相關課程，之後留在德國一家醫療機構擔任護理師。董母表示，她計劃辦理簽證，前往當地尋找女兒。中國駐德國大使館工作人證實董女失聯，並表示正跟進處理。