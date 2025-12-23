我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨主席鄭麗文22日赴至東吳大學政治系學生會演講時，在開放現場問答橋段，面對東吳大學政治系副教授陳方隅的提問，竟脫口而出「一定是三民自的忠實讀者」、「無腦」等語，被批評是失格、不符合黨主席格局。對此，國民黨發言人牛煦庭今（23）日直言，該環節應是由學生提問，但政治色彩鮮明的教授提問，有心人還以此作政治操作，大可不必。針對鄭麗文的發言，綠委賴瑞隆狠酸失格，不要問A答B，「如果只想聽好聽的話、想聽的話，那就躲在國民黨中央就好，不用出來」；資深媒體人陳揮文也直言，不應用名嘴的格局去回應。對此，牛煦庭今（23）日回應表示，鄭麗文昨天在大學的演講，可以說是有問必答，基本上該回答的都回答了，既然是直球對決的方式，回答的部分可受公評，就沒有什麼好再說的。牛煦庭狠酸，本來應該由學生提問回答的場合，「有一些政治色彩鮮明的教授，要進來蹭一蹭這個聲量」，有些人是要持續在政治上做操作，大可不必，不會有什麼效果。