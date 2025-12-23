我是廣告 請繼續往下閱讀

台北火車站與捷運中山站19日發生重大社會案件，嫌犯張文丟擲煙霧彈後隨機襲擊路人，自己在警方追捕後墜樓身亡，總共造成4死11傷慘劇，震驚全國。不過網路上出現不少不實言論，如稱張文是中配之子、警方設備不全，甚至刻意渲染此案為恐怖攻擊。國民黨立院黨團發新聞稿說，檢調選擇性執法，對青鳥為非作歹視而不見，社會怎能平靜，人心更會不安。國民黨團說，青鳥污指藍白濫刪預算，事實卻是警政署114年預算數（含追加預算）326.5億元，較113年法定預算數256.1億元增加70.4億元，共增加27%不減反增，有關刪除警政署30億裝備預算根本是子虛烏有、惡意造謠。國民黨團說，當社會發生不幸治安事件，青鳥之流造謠生事逍遙法外，綠營政治人物，如台北市議員簡舒培、綠委吳思瑤之流，這些現代義和團，第一時間想的不是安撫人心，卻是企圖把責任推給北市警察局，項莊舞劍意在沛公，只想把責任推給台北市長蔣萬安。一再當家鬧事，難道32:0大惡罷的結果，還沒有學到教訓嗎？國民黨團也提到，加上今年以來，賴政府對警消退休金修法更是一再打壓。民進黨是標準的「有事警察幹，出事幹警察」，要警察情何以堪？社會如何不亂？國民黨團敬告賴清德，社會發生如此不幸事件，安撫人心是總統的責任，更是義務。把擾亂人心、胡亂造謠的青鳥依法究辦，才是社會回復平靜正本清源之道。套用賴清德曾對蔡英文所言：「不要再用網軍攻擊我了！」，台灣社會現在要的是平安，不是對立！