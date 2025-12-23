聖誕節將近，多個熱門平台悄悄推出限定彩蛋，讓用戶一打開App就能感受濃厚節慶氛圍。Threads用戶發現動態牆上飄起雪花，不需要關鍵字更新後就會飄雪。LINE輸入「聖誕節、Xmas」關鍵字會跳出熊大、兔兔歡慶聖誕。Google首頁也有節慶感，輸入「聖誕節」就會跳出Google聖誕老人追蹤器快捷，點按圖片就能立即去找聖誕老公公。
Threads下雪，一更新就有
Threads用戶發現動態牆頁面最上方出現雪花特效，不需要特別的關鍵字就能觸發，如果點進去沒看到雪花，可以試著更新應該就會出現。不論是電腦版、手機iOS或是Android系統的Threads，用戶的使用介面頁上方都會飄起白色雪花，但不會積雪，只要往下滑，下雪特效就會消失。此外，有網友也發現，如果手機左右搖晃，雪花還會跟著往左飄、往右飄，甚至還會加速飄落，相當有趣。
LINE輸入「聖誕節、Xmas」跳出特效、12月底開始飄雪
臺灣時間 12月22日早上10點開始，一直到12月26日早上10點，根據LINE表示，在聊天室內輸入關鍵字「聖誕節、Xmas」，就會立刻跳出超可愛的熊大、兔兔、莎莉花圈。在12月31日上午10時開始，打開LINE聊天室還會發現下雪，想看到雪景，建議換深色主題桌面會更有感覺。
Google首頁輸入「聖誕節」跳聖誕追蹤器
Google的聖誕彩蛋經典不衰，每年都會有聖誕追蹤器今年也沒以缺席，且為了方便用戶可以快速找到追蹤器，只要在Google上輸入「聖誕節」，畫面右下方就會跳出一張充滿聖誕氛圍的插畫，點進整個首頁就會立即改變畫風，螢幕下方會出現熱氣球帶著聖誕老公公升空，同時進入聖誕追蹤器頁面。
資料來源：Threads、LINE、Google聖誕老人追蹤器
