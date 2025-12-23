我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院長卓榮泰不副署《財政收支劃分法》，藍白痛批違憲，國民黨立委今（23）日到監察院要求彈劾卓榮泰。26日也將在立法院院會正式提案，彈劾總統賴清德。國民黨發言人、新北市議員江怡臻說，彈劾總統難度很高，希望能有14名民進黨立委起義來歸。江怡臻指出，依照現行制度，彈劾案須獲三分之二以上立法委員同意才能通過，經過推算，等同至少需要14名民進黨立委支持，門檻相當高。她坦言，提出彈劾案本就清楚成案的困難度極高，但這項行動並非空穴來風，而是一股民怨的具體呈現。江怡臻表示，從相關連署網站顯示的數百萬人次支持，以及彈劾消息曝光後的輿論反應，可以看出不少支持者與一般選民認為，彈劾賴清德「做得好、做得對」。她認為，即使困難重重，仍應將這件事付諸行動，至少踏出第一步，因為這不只是結果的問題，而是一個開始。江怡臻也回顧，先前在國防預算議題上，立法院曾希望邀請賴清德到國會進行國情報告，但對方態度消極，僅表達願意以「合憲方式」進行，拒絕接受詢問。她說，延續到這次彈劾案，重點依然是希望把焦點放在要求賴清德進入立法院，接受相關詢問與說明，正面回應民意。江怡臻強調，提出彈劾案的目的之一，就是希望逼賴清德出來面對人民，而不是長期待在總統府內，或躲在行政院長卓榮泰背後。她直言，彈劾提案的核心訴求，是讓賴清德走進國會、直接面對民意的檢驗。