收到監理站通知，居然不是罰單而是領獎金！近期有職業駕駛在社群平台上分享喜悅，表示接獲監理站來電，得知自己獲選為「優良駕駛」，將獲得6千元獎金；消息曝光後引發網友熱議。對此，公路局也表示：「要成為優良職業汽車駕駛人並不容易」，超高難度的門檻條件也隨之曝光！
收到監理站通知發獎金！職業駕駛嗨：出去玩有錢了
一位職業駕駛近期在社群平台Threads分享喜悅，自己突然接獲監理站的電話通知，獲選為優良駕駛，更開心曬出收據：「茲頒發114年度優良職業汽車駕駛人獎金新台幣陸千元整」。
收穫這筆6000元的驚喜財富，讓原PO嗨翻直呼：「這週要去玩的機票和住宿有人幫忙贊助了！」貼文發出不到一天，便吸引超過1萬名網友按讚留言：「職業駕駛能做到是真的厲害」、「開大車要5年沒收過罰單真的超難欸」、「能獲選優良駕駛不容易，相信您值得肯定」、「真的不容易，超級厲害」。
優良職業汽車駕駛人門檻超難！公路局認證：條件不容易
事實上，交通部公路局每年都會舉辦「優良職業汽車駕駛人頒獎典禮」，評選出該年度的優良職業駕駛。
以114年度（2025年）為例，總共有458位來自各運輸業的駕駛經推薦及評選後獲獎。今年獲獎的職業駕駛包含公路汽車客運業51人、遊覽車客運業42人、計程車客運業53人、汽車貨運業220人、汽車路線貨運業44人、汽車貨櫃貨運業43人、受僱機關團體職業汽車駕駛人4人，以及小客車租賃業代僱駕駛1人。這458人是從全國約45萬名職業駕駛中脫穎而出的佼佼者。
公路局表示，要成為優良職業汽車駕駛人並不容易，參選資格須符合「連續三年無交通違規及肇事紀錄」、「五年內無不良刑事紀錄」等嚴格條件。對於幾乎天天長途開車的職業駕駛而言，要達成三年「零違規」相當難得，這無疑是高度自律與專業的最佳證明。
資料來源：公路局
