中央氣象署簡任技正伍婉華表示，明（24）日冷空氣抵達台灣，周四聖誕節（12月25日）升級為大陸冷氣團，北台灣白天僅16至17度，最冷時間點在周四晚間到周五清晨，中部以北、東北部僅12至13度，空曠地區10度以下，周四、周五（12月26日）桃園以北、宜蘭防大雨，高山有降雪機會，周末（12月27日至12月28日）冷空氣減弱，但體感仍偏濕冷。
周三冷空氣正式南下 全台越晚越冷
伍婉華說明，周三平安夜東北季風增強，北部、宜蘭率先轉涼，其它地區則是越晚越涼，各地低溫16至19度，特別要注意，中南部白天還有25至26度高溫，有些微日夜溫差。
聖誕節氣溫降到低點 早晚低溫只剩10度
伍婉華指出，周四聖誕節、周五，東北季風升級為大陸冷氣團南，北台灣白天只剩16至17度，中南部、花東20至24度，周四晚上至周五清晨最冷，西半部低溫只剩13至15度，東半部16到18度，局部空曠地區可能出現10度以下低溫。
周五北部、東半部白天高溫仍只有16至19度，中南部23至24度；周末兩天冷空氣慢慢減弱，溫度略微回升，北台灣高溫來到20度左右，中南部24至26度，全台早晚低溫15至17度，基本上還是偏冷的體感。
聖誕節降雨機率升高 高山有下雪機會
降雨方面，伍婉華提及，周三東北風開始帶來水氣，桃園以北、東半部、恆春半島不定時有局部短暫雨，其它地區多雲到晴；周四、周五水氣再增多，雨區擴展到整個中南部山區，桃園以北、宜蘭需注意「局部較大雨勢」，周五就連中南部平地也有零星雨勢。
伍婉華也說，水氣搭配低溫，周三晚上到周四，台灣3500公尺以上的高山有機會看到雪或結冰，周五則是3000公尺以上高山就有機會下雪；周末水氣稍微減少，但迎風面桃園以北、東半部、新竹以南山區仍有局部短暫降雨，下周一（12月29日）冷空氣正式減弱後，各地天氣才會回到多雲、較為穩定的型態。
資料來源：中央氣象署
