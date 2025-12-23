我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣機殼大廠可成昨日被財信傳媒董事長謝金河點名，指出其昔日全面退出中國市場，是因研發部門和營業部門的高階主管被收買，爆出機密外洩，才不得不如此決定。對此，可成今（23）日表示，是將既有資源與資金更有效配置於具備長期成長潛力與高附加價值領域，以強化經營韌性，目前主要生產基地仍為台灣及中國兩大廠區。謝金河昨日在臉書上發文指出，他上週和可成的核心高層吃飯，詢問可成為為何整個退出中國市場？高層表示在2020年前後，公司發現研發部門和營業部門的高階主管被收買，追蹤電郵都有加密，後來經過鍥而不捨的追蹤，終於找到一封忘記加密的電郵，密碼代號是「特洛伊」，才發現中國企業立訊先匯款人民幣500萬元到主管戶頭，先給「安家費」，每人再給無限卡，在公司成立小組，定期匯報技術偷竊的進度。謝金河說，此案後來有14人在台灣以違反營業秘密法被判刑，該案也觸動可成離開中國的決策，最終可成將廠賣給藍思拜技，成為台商回台投資的先驅之一。對此，可成今日發布重訊澄清，隨著消費性電子產品高度商品化，產業競爭加劇、獲利空間承壓，可成科技主動出擊，淡出手機相關業務，將既有資源與資金更有效配置於具備長期成長潛力與高附加價值領域，以強化經營韌性、提升股東權益。可成表示，公司自2020年起正式啟動策略轉型，積極拓展新應用領域，朝向產品組合與客戶結構多元化發展。目前主要生產基地位於台灣及中國宿遷兩大廠區，業務重心聚焦於筆電、高階醫材、半導體設備零組件及航太相關應用。可成強調，經過多年深耕，公司如今已具備涵蓋創新研發、製程整合與智慧製造管理之關鍵實力，未來將持續優化營運效率，強化研發能量，深化核心產品與關鍵技術，並積極拓展技術創新之應用市場，推動公司永續經營，創造長期價值。