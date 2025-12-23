我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨今（23）日到監察院，要求彈劾行政院長卓榮泰，26日將在立院正式提案。立法委員徐巧芯直言，彈劾的首要理由是行政院拒絕執行三讀通過的《軍人待遇條例》。她痛批，該法案早已由三軍統帥公布並由行政院長副署，但在行政院送出的最新總預算案中，志願役加給與超時加給預算，竟然集體失蹤，形同讓三軍統帥的簽名淪為廢紙。徐巧芯指出，基層志願役士兵月薪僅3萬多元，人才流失成為國軍重大危機。以美國總統川普宣布普發軍人5.6萬台幣獎金為例，對比台灣政府不僅未給予對應尊重，甚至在法案通過後不提覆議、卻反手聲請釋憲以拖待變，拒編預算的行為已嚴重違反「依法行政」原則，讓第一線官兵感到無比寒心。行政院日前質疑立法院遲未審查總預算，徐巧芯強烈回擊，藍白委員絕不能審查一份不合法、不合規的違法預算。她質疑，行政院在憲法法庭未做出裁決前，本就該依據現行法編列預算，如今卻帶頭違法，無視官兵生活所需與家庭照顧。徐巧芯直言，若行政院不願修正這份缺失預算，立法院將捍衛法治底線，透過彈劾手段要求卓榮泰院長負起憲政責任。