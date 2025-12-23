我是廣告 請繼續往下閱讀

▲浩子（圖中）今出席《HiHi導覽先生》第四季開播記者會，透露今年跨出舒適圈，做了很多挑戰自己的事。（圖／公視台語台提供）

公視台語台《HiHi導覽先生》正式邁入第四季，今（23）日舉行開播記者會，主持人浩子與李霈瑜（大霈）以及全新助理主持林莎、山豬妹、冬天一同出席，將激盪出全新的節目火花。即將迎來跨年，浩子過去連續12年主持跨年活動，不過今年他卻沒有接任何主持，讓人好奇原因？對此一旁大霈吐槽：「過氣了吧！」浩子則說就珍惜每個當下，有就有沒有就沒有。浩子與阿翔組成的浩角翔起，深受許多觀眾喜愛，更曾連續12年主持跨年節目，不過今浩子受訪時，透露今年跨年會留在家裡陪家人，被問到為何沒接跨年活動，他則苦笑說：「珍惜每個當下，有就有沒有就沒有，有的時候就想說好想陪家人，沒有的時候又好想上舞台。」直言沒有收到邀約。不過，浩子也說今年做了太多挑戰自己的事、跨出舒適圈，包括開了線上品酒課程，也久違接了新戲，透露因為是很密集的拍攝，再加上有大量哭戲，讓他直呼：「真的快死掉了！」浩子跨足綜藝、音樂圈，曾發行專輯《共你惜惜》的他，還以個人身分登上跨年舞台演唱，活潑幽默的主持風格，讓許多觀眾喜愛，疫情期間更完成「無觀眾」的跨年晚會。另外，浩角翔起也是許多廠商的寵兒，對此浩子透露雖然沒接跨年主持，但尾牙還是有的。《HiHi導覽先生》用台語走進台灣各地，自播出以來廣受好評，節目也迎來第四季，在這一季當中，浩子坦言有不少集數都讓他「燒腦又著迷」，其中最印象深刻的就是介紹刈菜（芥菜）的一集，他笑說，現在每次吃雪裡紅，都會在心裡默默複習這整套「刈菜宇宙」，甚至因此愛上雪裡紅。