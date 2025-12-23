我是廣告 請繼續往下閱讀

▲公路局高雄區監理所舉辦汽車運輸業者行車安全座談及危險物品運送安全宣導會議，籲請貨運業者行前確實檢查貨物裝載與綑綁情形，共同守護行車安全。(圖／高雄區監理所提供)

▲公路局高雄區監理所舉辦汽車運輸業者行車安全座談及危險物品運送安全宣導會議，共同維護道路交通安全。。(圖／高雄區監理所提供)

交通部公路局高雄區監理所於日前，在該所會議室，召開汽車運輸業者行車安全座談及危險物品運送安全宣導會議，高雄區監理所所長馮靜滿籲請貨運業者行前確實檢查貨物裝載與綑綁情形，共同守護行車安全。公路局高雄區監理所所長馮靜滿表示，高雄區監理所有鑒於日前(12月15日)有1輛大貨車因載運鐵釘等貨物綑綁不確實，行經國道1號北上彰化路段時發生貨物散落情形，導致後方多輛車輛輪胎受損，所幸未造成人員傷亡，但已對交通安全造成嚴重影響，乃舉辦此一汽車運輸業者行車安全座談及危險物品運送安全宣導會議。會中除了向貨運業者說明宣導最新修訂之交通相關法規外，並強調出車前應確實檢查貨物裝載與綑綁情形，並提醒業者，貨運車輛若未依規定妥善裝載與固定貨物，不僅危及自身與其他用路人安全，亦將依法處罰。馮靜滿說，依據道路交通管理處罰條例及道路交通安全講習辦法規定，車輛裝載貨物如有滲漏、飛散、脫落或掉落情形，駕駛人將處新台幣3000元至18000元罰鍰，並記違規點數2點，而營業汽車駕駛人違規者，另加記1點，並須接受交通安全講習，以強化安全駕駛觀念。馮靜滿指出，交通部公路局為協助車主及貨運業者落實正確裝載作業，已彙編「車輛裝載貨物指引手冊」，並於官網設置「車輛裝載宣導」專區，提供貨物分類、綑綁方式及相關安全注意事項，高雄區監理所也呼籲貨運業者及駕駛人多加利用相關宣導資源，確保貨物裝載符合規定。馮靜滿並指出，貨物裝載不當導致掉落或滲漏，不僅可能引發交通事故，更易造成後續2次事故，風險不容忽視，她提醒所有駕駛人行車前務必落實車輛與貨物檢查作業，確認貨物裝載平穩、綑綁牢固後再上路，共同維護道路交通安全。