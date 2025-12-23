我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨立委陳玉珍日前提助理費除罪化修法引爭議，藍營緊急止血暫緩，黨團大會決定推出新對案，回應國會助理工會訴求。藍委牛煦庭提案修正《立法院組織法》，規定公費助理各項待遇及福利，包括增加補助費總額約15％，助理轉換所屬立委時年資得以併計。該法案已於程序委員會排入26日院會議程。牛煦庭強調，此版本絕不會有免具核銷單據、助理費直接進入立委口袋的疑慮，將比照過往模式，由立院直接支付助理薪資。明定補助費應包含每一立法委員，每年歲費五倍的公費助理工資，經計算後，每位立委分配的助理費，將從115年預算47萬2760元增至約54萬7600元，由於立委歲費將隨軍公教人員調薪併同調整，助理費總額也會連動，保障加薪權益。另外，公費助理為適用勞基法的勞工，補助費須用於專業加給、資深加給、健康檢查、文康活動費用、年終工作獎金、在職進修費用，以及結婚、生育、喪葬、子女教育補助等，比照公務人員福利。專業加給適用於領有專技人員考試及格證書、高普考及格證書或碩士以上學位者；資深加給則適用年資兩年以上者。牛煦庭表示，期望透過增加加給及各項福利，吸引專業人才投入政治工作，改善低薪血汗的問題。