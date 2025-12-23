我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院程序委員會藍白兩黨挾人數優勢，4度封殺1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」及財劃法修正案。綠營立委王義川痛批，國民黨一邊喊加強國防、一邊擋法案，國民黨立委羅智強則回擊，指真正卡案的是總統賴清德，認為總統提出如此鉅額的特別條例，卻不敢到立院報告並接受質詢，是「自己在卡軍購」。1.25兆元預算是因應日益嚴峻的台海局勢，計畫用於強化防衛韌性與建構不對稱戰力。包括採購先進防禦性武器、提升後備動員能量，以及建置更具韌性的通訊與指管系統，透過科技與機動性優勢，縮小與對岸的軍力差距。行政院強調，該計畫對於國家中長期的防衛安全至關重要，須以「特別條例」編列預算以確保採購時效。國民黨立委羅智強反駁，認為真正卡住軍購案的並非在野黨，而是總統賴清德，他指出，預算規模巨大，但總統身為提出者卻不願親自到立法院進行報告並接受質詢，避開國會監督的態度才是導致法案無法推進的主因，在野黨並非反對國防，而是堅持程序正義與實質監督。除了國防特別條例，包括財劃法修正草案及綠營提出的赴中納管條例等10多案均被「暫緩列案」。朝野針對1.25兆預算的攻防陷入死胡同，若雙方無法在「總統報告」與「審查程序」上達成共識，這項攸關國家防衛戰略預算案，恐將在立院繼續擱置。