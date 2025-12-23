聖誕節即將到來，加拿大蒙特婁一間連鎖超市，日前竟有幾名「聖誕老人」和「小精靈」，進入店內搶劫總價值約3000加幣（約新台幣6.8萬）的大量商品，但這些東西隨後就被堆在一顆聖誕樹下，食物也被放到社區冰箱，供需要的民眾取用。
據加媒CBC報導，蒙特婁警方發言人謝夫雷菲爾斯（Caroline Chèvrefils）表示，蒙特婁高原-皇家山區（Plateau-Mont-Royal），勞里埃大道（Laurier Avenue）靠近香波街（Chambord Street）的一家大型零售店Metro，上週一晚間9時15分左右發生「入店行竊事件」，幾名帶著面具經過變裝的人，拿走食物但沒有付錢。
而社群平台流傳的影片顯示，約有40人打扮成聖誕老人、小精靈，到商店內迅速從貨架上拿取商品、大肆搜刮食物。
隨後，一個名為「巷弄羅賓漢」（Robins des ruelles）的團體透過社群媒體承認，這起聖誕老人食物劫案是由他們發起的。他們將偷來的食物堆放在蒙特婁東區一處廣場的耶誕樹下，讓當地民眾自行取用，剩餘物資則送往各處社區冰箱，總價值約3000加幣。
該組織稱此次行動是「大規模的食品募捐活動」和一次政治行動呼籲，在人們努力維持生計之際，超市連鎖店卻以通貨膨脹為藉口，變相哄抬民生必需品價格，痛批「少數大企業將我們的基本需求當作人質，這才是真正的竊盜，他們才是真強盜」。
CBC報導稱，在社群媒體上對這起竊盜案的反應幾乎都是正面的，但連鎖商店Metro發言人表示，最重要的是要記住，無論出於何種原因，竊盜都是不可接受的，並且構成犯罪行為。
蒙特利爾警方上週四表示，他們正在查看監視畫面，但尚逮捕任何人。
加拿大統計局在上週一公布11月消費者物價指數，顯示食品雜貨價格通膨率達到近兩年來的最高水準，整體通膨率為2.2%。但自2024年8月以來，食品價格漲幅已遠超過整體通膨率，11月份食品價格較去年同期上漲了4.7%。
