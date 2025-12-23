我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 台南直飛日本熊本啟航，市長黃偉哲、台灣虎航商務長許致遠及各界貴賓及旅客，共同共同見證歷史性一刻。（圖／南市府提供）

▲ 黃偉哲期盼台南—熊本及台南—沖繩航班班班客滿，帶動台日交流持續升溫。（圖／南市府提供）

台南直飛日本熊本自今（23）日起每週二、五航線正式啟航！台南市政府與台灣虎航下午在台南機場舉行「台南—熊本」首航儀式，象徵台南國際航空網絡再度升級。市長黃偉哲期盼台南—熊本及台南—沖繩航班班班客滿，帶動台日交流持續升溫。今天的首航儀式包括市長黃偉哲、台灣虎航商務長許致遠及多位來賓及首航旅客共同見證歷史性一刻，展現台南邁向國際觀光城市的強勁氣勢。黃偉哲表示，「台南—熊本」航線是疫情後台南機場迎來的國際航線新里程碑，感謝虎航開闢台南直飛熊本與沖繩，讓大台南約186萬市民，以及嘉義、北高雄地區民眾，都能就近從台南出入境前往日本，為南部民眾帶來更多交通便利。黃偉哲指出，隨著台積電在日本熊本投資設廠，一期已量產、二期持續建廠中，未來產業鏈交流將更加頻繁，加上台南本身是觀光與高科技重鎮，直航有助深化產業與觀光往來。他也感謝航空公司促成航線，強調航線開闢不易、維持更難，期盼台南—熊本及台南—沖繩航班班班客滿，帶動台日交流持續升溫。南市府觀光旅遊局長林國華說明，「台南—熊本」航線自今天起由台灣虎航於每週二、五飛航，開啟日本旅客造訪台南最便捷的空中通路。日本旅客可直接從九州飛抵台南，深入探索這座以美食、古蹟與城市文化聞名的古都。台南近年廣受日本旅客喜愛，新航線預期將吸引更多旅客安排週末小旅行、深度文化體驗或美食巡禮，並帶動觀光、旅宿與商圈等產業同步成長，展現台南作為國際觀光城市的強大吸引力。緊接著在12月25日啟航的「台南—沖繩」航線，更將深化台南與日本在海洋文化、節慶活動與旅遊等領域的連結，打造更完整的日本西南部便捷旅遊網絡。另外，為進一步提升國際旅客來台南的旅遊友善度，今年度與工業技術研究院攜手合作，於台南航空站、台南火車站、高鐵台南站等旅遊服務中心，導入「即時雙向多語翻譯系統」進行示範體驗，該系統可支援中文、英文、日文、韓文、越南文、泰文及西班牙文共7種語言，不僅節省溝通時間，旅服人員可以輕鬆提供多國語言，讓外國遊客體驗更流暢、更貼心的旅遊諮詢服務。今天首航儀式後黃偉哲也率領市府團隊及台南觀光產業代表們搭乘首航班機飛往熊本，展現深化台日合作的決心。。南市府亦贈送首航旅客紀念小物，象徵台南與熊本開啟全新航線的里程碑，期盼藉此直航為兩地開啟更密切的交流契機，共同擴大國際旅遊市場，迎接更多日本旅客在未來選擇台南作為探索台灣的第一站，為城市邁向國際化開創嶄新篇章。