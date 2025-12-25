我是廣告 請繼續往下閱讀

又到了一年一度的聖誕節，街道上都充滿了滿滿節慶氛圍，耳邊也不斷響起聖誕節主題的歌曲，讓大家更能感受到聖誕氣息。《NOWNEWS今日新聞》也為各位讀者整理出幾首聖誕節必聽K-POP神曲，不只有每年一到冬天就逆襲音源榜單的EXO〈初雪〉，還有IU與MBLAQ成員天動的〈Merry Christmas in Advance（預祝聖誕快樂）〉、TWICE〈Merry & Happy〉，以及少女時代小分隊太蒂徐（TTS）、BTOB、SUPER JUNIOR的經典聖誕歌也都必須收入歌單！每到冬天必會在耳邊響起的歌曲，就是收錄在EXO於2013年發行的冬季專輯《12月的奇蹟》中的〈初雪〉。該首歌曲講述在初雪飄落時，回憶初戀的苦樂參半情感，呈現想念逝去愛人的心情，也透過歌曲傳遞對美好未來的期盼。而從2023年冬天開始，社群媒體突然出現「#初雪Challenge」的舞蹈挑戰，讓這首歌成功逆襲音源榜單，更是成為每年冬天必聽的歌曲之一。〈Merry Christmas in Advance〉是IU在2010年收錄在迷你專輯《Real》中的聖誕情歌，與MBLAQ成員天動合唱。該曲是IU向粉絲告白的歌曲，輕快浪漫的旋律描繪了期待與心儀對象共度聖誕的少女心聲。雖然發行至今已過了15年，但每到聖誕期間，依然會重新殺回榜單，證明這首歌曲的經典程度。TWICE在2017年發行聖誕主題改版專輯《Merry & Happy》，同名主打歌〈Merry & Happy〉描寫在冬日節慶中，從孤單到因戀人陪伴而感到溫暖的心情，陪伴粉絲溫暖過節。而除了聖誕節的「Merry Christmas」外，歌詞還有「Happy New Year」的新年問候，成功營造冬季節慶氛圍。少女時代小分隊太蒂徐在2015年，推出聖誕特別迷你專輯《Dear Santa》，其中同名主打歌〈Dear Santa〉更是從MV開始就充滿夢幻的聖誕氛圍。成員太妍、蒂芬妮（Tiffany）、徐玄換上多套服裝，一起歡慶聖誕節。歌詞描繪了她們對聖誕節的期待，以及向聖誕老人許願的心動模樣，是太蒂徐成功融入聖誕節慶氛圍的代表作。〈The Winter's Tale（冬日童話）〉是BTOB在2014年底，推出的聖誕迷你專輯同名主打歌，描寫冬日裡男人對愛情的複雜心境，歌詞描繪在寒冷冬夜裡，對愛人的深情告白，強調縱使再想念也不要流淚，要將悲傷化為溫暖，用愛來融化冬天，是首充滿冬日溫暖與療癒感的歌曲。〈Celebrate〉是收入在SJ於2022年發行正規11輯《The Road : Celebration》中的年末主題曲。歌曲風格輕快，描寫對長久陪伴身邊的愛人（粉絲）傳達感謝與祝福。其中，MV結尾保留了成員之間的自然笑鬧，更加增添了真實與美好感，是首冬季必聽的溫馨歌曲。