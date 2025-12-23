我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 《會動的浮世繪》開幕活動高雄捷運吉祥物「蜜柑」也現身觀展，為展覽增添港都專屬的活力與親切感。（圖／記者陳美嘉攝，2025.12.23）

翡冷翠文創攜手日本策展團隊推出的《會動的浮世繪》，將於12月 24 日至2026年3月10日登陸高雄駁二藝術特區P2倉庫。展覽呈現「五大浮世繪特色x七大展區亮點」，觀眾不只是「看畫」，更能「走進畫裡」：漫遊江戶街頭、與武士擦肩、欣賞名勝奇景，在光影流轉間體驗一場穿越古今的藝術冒險。今（23）日開幕活動高雄捷運吉祥物「蜜柑」也現身觀展，為展覽增添港都專屬的活力與親切感。主辦單位翡冷翠文創表示，《會動的浮世繪》以數位影像重新轉譯日本經典藝術，讓浮世繪不再只是牆上的靜態作品，而是化為可被觀看、被包圍、被走進的江戶世界。展覽五大特色包含，「經典浮世繪動起來，走進畫中世界」，以數位影像轉譯經典名作，讓浮世繪從平面版畫延伸為流動場景，彷彿親身走入江戶時代。「從庶民生活出發，人人看得懂的日本藝術」展覽不只呈現名畫，更聚焦江戶庶民的日常生活，讓不同年齡層都能輕鬆理解浮世繪的魅力。「名家一次看齊，完整認識浮世繪黃金時代」結葛飾北齋、歌川廣重、喜多川歌麿、歌川國芳等代表畫師，呈現17至19世紀浮世繪的多元風貌。「連結世界藝術史，看懂浮世繪如何影響印象派」以及「港都場域限定體驗，藝術與與歷史同步沉浸」，展覽選在日治時期高雄港倉庫群改建的駁二藝術特區，讓江戶文化在空間中展開，形成只有高雄才能感受的觀展體驗。展覽規畫七大展區，包含「葛飾北齋|震撼浪潮與奇想世界」、「歌川廣重|四季流轉的江戶風景」、「喜多川歌麿|江戶美人的時尚與日常」、「歌川國芳|英雄武者與幽默諷刺」、「看見富士山四季流轉之美」、「浮世繪×印象派對照解析」以及「日本傳統遊戲體驗，親子同樂」。