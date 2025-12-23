我是廣告 請繼續往下閱讀

▲新北三芝淡金路機車撞違停貨車，越南籍男子載孕妻與2歲童受傷送醫，孕婦與幼童分別右手、右腳開放性骨折。（圖／翻攝畫面）

新北市三芝區今（23）日下午發生一起機車追撞違停貨車事故，一名越南籍男子騎機車載著懷孕7個月的妻子與2歲幼子，行經淡金路段時，不慎撞上路邊違規併排停放的小貨車，造成一家三口受傷送醫，其中孕妻與幼童傷勢較為嚴重，所幸目前皆意識清楚，無生命危險。警方指出，28歲越南籍范姓男子於下午3時許，騎乘機車後載27歲、懷孕7個月的陳姓妻子，以及2歲兒子，行經三芝區後厝里北勢子45號之13前路段時，疑似未注意前方路況，撞上停放在路邊的違規小貨車左後車尾。撞擊瞬間，機車及車上3人倒地噴飛，造成陳姓孕妻右手開放性骨折，2歲男童則右腳開放性骨折，范男亦有多處擦挫傷。消防救護人員獲報後趕抵現場，立即將3人送往淡水馬偕醫院治療，所幸皆意識清楚，持續接受醫療觀察。警方表示，針對該輛小貨車違規併排停車部分，已依《道路交通管理處罰條例》製單舉發，詳細肇事原因及責任歸屬，仍待後續調查釐清。