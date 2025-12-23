黃金價格飆風再起！今（23日）最高一度來到4497美元的歷史新高，今年以來，黃金價格創新高紀錄的次數已突破50次。對於黃金價格明年會呈現什麼樣的走勢，摩根大通近期給出展望和目標價，預測明年第四季金價平均將達到每盎司 5,055 美元，且未來還能更高。
根據摩根大通所發布的今年度盤點與展望報告，受關稅不確定性以及ETF和央行強勁需求的推動，2025年黃金價格飆升，漲幅高達 55%，在 10 月首次突破每盎司 4,000 美元。貿易疑慮、對美元需求的減少以及各國央行購金量增加，共同為這波歷史性的漲勢創造了理想條件。
在經歷了 2025 年一整年由需求所推動的爆發式成長後，2026年及未來的金價前景如何？摩根大通全球大宗商品策略負責人卡內娃(Natasha Kaneva)表示，「雖然這波黃金漲勢過去不是、未來也不會是線性的，但我們認為推動金價走高的趨勢尚未耗盡。官方儲備與投資者將資產多元化轉向黃金的長期趨勢仍有發展空間。預計黃金需求將在 2026 年底前推動價格走向每盎司 5,000 美元。」
摩根大通全球研究部預測，金價到 2026 年第四季平均將達到每盎司 5,055 美元，並在 2027 年底前升至 5,400 美元。
摩根大通提到，傳統上來說，疲軟的美元和較低的美國利率，會增加不具利息收益的黃金吸引力。經濟與地緣政治的不確定性通常也是黃金的利多因素，因為黃金具有避險地位，且能作為可靠的價值儲存方式。由於黃金與其他資產類別的相關性較低，因此在市場下跌和地緣政治緊張時期，可以發揮避險作用。
摩根大通基本金屬與貴金屬策略負責人希勒(Gregory Shearer)指出，「2025 年第三季，投資者（ETF、期貨、金條與金幣）與央行的黃金需求總計約 980 噸，比前四季的平均水準高出 50% 以上」，以 2025 年第三季 3,458 美元的平均金價計算，約 950 噸的需求相當於每季約 1,090 億美元的需求流入，比前四季的平均水平高出約 90%。
對於部分投資者質疑誰會是2026年黃金的主要買家，摩根大通指出，支撐全球研究部價格預測的基礎，是持續強勁買入的投資者與央行，預計平均每季約為 585 噸。希勒也強調他們會持續觀察每季投資者和央行需求與價格之間的關係來推測黃金價格。根據摩根大通全球研究部的數據，即便各國央行連續三年的黃金購買量超過 1,000 噸，這種結構性的增持趨勢在 2026 年仍將持續。
摩根大通預計 2026 年央行購買黃金量約為 755 噸。雖然這比過去三年超過 1,000 噸的高峰值略低，但與 2022 年之前平均 400 至 500 噸的水平相比，依然處於高位。這種下降更多是各國央行「機械式調節」，而非結構性轉變。當金價處於每盎司 4,000 美元或更高時，央行只需購買較少的噸數，即可將黃金在其儲備中的比例提升至目標百分比。
根據 IMF 截至 2024 年底的報告數據，全球央行黃金持有量近 36,200 噸，佔官方儲備的近 20%，高於 2023 年底的約 15%。如果目前報告黃金佔比低於 10% 的央行，想在金價 4,000 美元時將比例提高到 10%，這將需要約 3,350 億美元的價值轉向黃金，相當於約 2,600 噸的購買量。
摩根大通也注意那些若黃金佔比偏低的央行僅將持倉提高至10%的國家，例如巴西和韓國，近期和中長期都有考慮追加購買黃金的計劃。
此外，過去幾年不僅是各國央行在增加黃金持倉比例，投資者需求也擴大。摩根大通全球研究部預測，投資者對黃金的需求將持續強勁，2026 年預計將有約 250 噸資金流入 ETF，而金條與金幣的年度需求預計將再次突破 1,200 噸的高位。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
我是廣告 請繼續往下閱讀
在經歷了 2025 年一整年由需求所推動的爆發式成長後，2026年及未來的金價前景如何？摩根大通全球大宗商品策略負責人卡內娃(Natasha Kaneva)表示，「雖然這波黃金漲勢過去不是、未來也不會是線性的，但我們認為推動金價走高的趨勢尚未耗盡。官方儲備與投資者將資產多元化轉向黃金的長期趨勢仍有發展空間。預計黃金需求將在 2026 年底前推動價格走向每盎司 5,000 美元。」
摩根大通全球研究部預測，金價到 2026 年第四季平均將達到每盎司 5,055 美元，並在 2027 年底前升至 5,400 美元。
摩根大通提到，傳統上來說，疲軟的美元和較低的美國利率，會增加不具利息收益的黃金吸引力。經濟與地緣政治的不確定性通常也是黃金的利多因素，因為黃金具有避險地位，且能作為可靠的價值儲存方式。由於黃金與其他資產類別的相關性較低，因此在市場下跌和地緣政治緊張時期，可以發揮避險作用。
摩根大通基本金屬與貴金屬策略負責人希勒(Gregory Shearer)指出，「2025 年第三季，投資者（ETF、期貨、金條與金幣）與央行的黃金需求總計約 980 噸，比前四季的平均水準高出 50% 以上」，以 2025 年第三季 3,458 美元的平均金價計算，約 950 噸的需求相當於每季約 1,090 億美元的需求流入，比前四季的平均水平高出約 90%。
對於部分投資者質疑誰會是2026年黃金的主要買家，摩根大通指出，支撐全球研究部價格預測的基礎，是持續強勁買入的投資者與央行，預計平均每季約為 585 噸。希勒也強調他們會持續觀察每季投資者和央行需求與價格之間的關係來推測黃金價格。根據摩根大通全球研究部的數據，即便各國央行連續三年的黃金購買量超過 1,000 噸，這種結構性的增持趨勢在 2026 年仍將持續。
摩根大通預計 2026 年央行購買黃金量約為 755 噸。雖然這比過去三年超過 1,000 噸的高峰值略低，但與 2022 年之前平均 400 至 500 噸的水平相比，依然處於高位。這種下降更多是各國央行「機械式調節」，而非結構性轉變。當金價處於每盎司 4,000 美元或更高時，央行只需購買較少的噸數，即可將黃金在其儲備中的比例提升至目標百分比。
根據 IMF 截至 2024 年底的報告數據，全球央行黃金持有量近 36,200 噸，佔官方儲備的近 20%，高於 2023 年底的約 15%。如果目前報告黃金佔比低於 10% 的央行，想在金價 4,000 美元時將比例提高到 10%，這將需要約 3,350 億美元的價值轉向黃金，相當於約 2,600 噸的購買量。
摩根大通也注意那些若黃金佔比偏低的央行僅將持倉提高至10%的國家，例如巴西和韓國，近期和中長期都有考慮追加購買黃金的計劃。
此外，過去幾年不僅是各國央行在增加黃金持倉比例，投資者需求也擴大。摩根大通全球研究部預測，投資者對黃金的需求將持續強勁，2026 年預計將有約 250 噸資金流入 ETF，而金條與金幣的年度需求預計將再次突破 1,200 噸的高位。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。