我是廣告 請繼續往下閱讀

2025年「聖誕節」13大禁忌一次看（楊登嵙老師整理）

▲楊登嵙老師表示，聖誕花圈通常由乾燥花或假花製成，代表虛情假意、枯死，恐導致運氣被堵死或乾枯，家中應避免過多的花圈布置，否則易招小人、遇不到貴人。（圖／Pexels）

▲楊登嵙老師建議，聖誕樹應該擺在客廳，裝飾的燈也要偏暖色系。（圖／Pexels）

▲楊登嵙老師表示，西洋耶誕節如同農曆新年般重要，想要過一個開心又開運的「聖誕節」，必須注意各種禁忌。（圖／Pexels）

一年一度的「聖誕節」即將在12月25日（周四）到來，恰逢行憲紀念日，當天也將放假，並已安排好與親友團聚慶祝。對此，命理專家楊登嵙老師表示，西洋耶誕節如同農曆新年般重要，想要過一個開心又開運的，必須注意多達13種禁忌；尤其聖誕樹與裝飾的擺放位置更是重點，切記聖誕樹不要放置在臥室中，以免影響到人際關係與感情運勢！2025年為乙巳年，生肖屬蛇為「值太歲」，屬豬為「沖太歲」，屬虎為「刑太歲」，屬猴為「害太歲」。因此，大門上不可張掛豬、虎、猴圖案的飾品。聖誕花圈通常由乾燥花或假花製成，代表虛情假意、枯死，恐導致運氣被堵死或乾枯。家中應避免過多的花圈布置，否則易招小人、遇不到貴人，尤其是安置在大門上。建議大門上的聖誕布置改用光亮的燈泡製作聖誕花圈比較好！若想利用實體聖誕花圈裝飾，可改掛在牆上，作為聖誕期間的應景布置即可，但應避免擺放超過半個月；一旦節慶過了，就要盡快整理、恢復原貌。大門出入口象徵前途與遠景，雜亂則代表思緒混亂、貴人不來、運勢受阻。因此宜時時整理，保持順暢無阻。四、聖誕樹要轉陽：聖誕樹需要紅色或金色的飾帶、飾品來「轉陽」。樹木一般是種植在戶外，若移植到室內，無論真樹或假樹，都一定要進行轉陽的動作。聖誕樹的擺放位置，以客廳大門內的玄關角落空間最適宜。數量不宜過多，否則反而顯得雜亂，建議以一棵聖誕樹為主，並搭配裝飾燈及星星造型。一般聖誕樹多為塑膠或金屬材質，若放在臥室內，代表虛情假意，易招爛桃花，僅適宜擺放在客廳幾天。聖誕樹上的裝飾燈應選用紅色、粉紅色、紫色、紫紅、橘紅色等暖色系，不可全數使用白、藍等冷色系。冷色系代表冷漠、無情，在風水學上不利於人際關係，運勢也難以開展。好事成雙，聖誕紅宜擺放雙數。紅色在風水學上能招來喜氣與好運，適合擺放在大門口內或外玄關處。聖誕貼紙不能貼在床頭，因為床鋪是穩定、安定的休憩場所。若貼了過多期許財富、禮物相關的貼紙，容易導致思緒多夢、無法擁有好眠；且過多夢幻的期盼，也容易流於不切實際。聖誕襪是用來裝禮物的，小朋友會在聖誕夜將襪子掛在床邊或床頭，等待隔日收禮。聖誕襪象徵對禮物的期許，千萬不能為了環保而使用舊襪子，若擺放穿過的臭襪子，聖誕老公公、喜神、財神爺看了自然不會想靠近。聖誕襪象徵著禮物和財富，基於「錢財不露白」的道理，不可使用透明襪，建議使用紅色的最好。聖誕節如同農曆新年，說「鬼」、「死」等不吉利的話語或詛咒，對自己和他人都不好，容易招來厄運。聖誕節出門逛街忌穿全身黑衣，尤其是夜晚外出。因為精靈鬼怪最喜歡依附黑色，容易招惹負面磁場（卡到陰），帶來不好的運勢。