我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市中山區誠品南西店19日才發生隨機攻擊事件，引發社會高度關注。不過，今（23）日中午又再度出現狀況，一名54歲李姓婦人與友人逛街時，疑似身體不適突然倒地並情緒激動尖叫，現場一度引起民眾側目，所幸警方即時到場處理，並未釀成意外。警方指出，事發於中午12時許，李女當下情緒相當激動，同行友人一旁不斷安撫，還向現場民眾索取蠟燭，稱要替李女進行「淨化」。警方見狀不敢大意，依標準程序通報救護人員到場，同時協助維持現場秩序，避免引發更多恐慌。救護人員到場檢查後，確認李女生命徵象穩定，身上並無明顯外傷。而李女向警方與救護人員表示，自己有「靈界連結感應」，因此才會突然感到身體不適。經現場評估後，未發現需緊急送醫的狀況。最後，在友人持續陪同安撫下，李女的情緒才逐漸平復，最後自行離開，並沒有送醫治療。由於誠品南西店19日才發生重大治安事件，警方目前仍加強店內外巡邏，並呼籲民眾如有身體不適或情緒異常情形，應立即向現場人員或警方求助，以確保自身與他人安全。