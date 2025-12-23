我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《在日職的個人檔案中，村上宗隆的守備位置是「三壘手、一壘手」，三壘的順位是在一壘之前的，但在球探的總合評估中，他的守備能力並不理想。（圖／美聯社／達志影像）

▲村上宗隆在白襪的空間很大，雖然有一些問題待解決，但天賦夠高，甚至可能高於球隊陣中所有打者。（圖／美聯社／達志影像）

▲NOWnews運動中心特約作家謝岱穎。（圖／NOWnews社群中心製圖）

25歲的日職看板打者，養樂多的村上宗隆在休賽季挑戰大聯盟，行情開高走低，不只簽約的球隊是連續3年吞下百敗的芝加哥白襪隊，合約也只是2年3400萬美元，與執行入札動作初期媒體所預測的破億美元行情相去甚遠。但實際上，這合約看似不太理想，對村上與白襪來說，都是個「進可攻、退可守」的操作。怎麼說呢？這要先從他的「市場定位轉換」說起。當11月9日養樂多球團宣布同意村上宗隆行使入札制度挑戰美職之後，美國媒體第一時間是參考小熊在2022年3月與鈴木誠也簽下的8500萬美元合約，以及該年12月紅襪與吉田正尚簽下的5年9000萬美元合約，同為日職頂尖打者，村上擁有超出聯盟水準甚多的長打能力與擊球初速，初期推測能簽下破億美元合約並不意外。但經過一個多月的檢視，各球團對於他的兩大罩門產生極大質疑，包括守備價值偏低，以及三振率過高。在日職的個人檔案中，村上宗隆的守備位置是「三壘手、一壘手」，三壘的順位是在一壘之前的，但在球探的總合評估中，他的守備能力並不理想，無法勝任大聯盟常態性的三壘手位置，因為各球團在估算他的價值時，多半傾向於以一壘手或指定打擊為標準。以下是村上宗隆於2019~25年間為養樂多出賽時的三振率，2025，224打席，22轟，64次三振，三振率28.57%2024，610打席，33轟，180次三振，三振率29.51%2023，597打席，31轟，168次三振，三振率28.14%2022，612打席，56轟，128次三振，三振率20.91%2021，615打席，39轟，133次三振，三振率21.63%2020，515打席，28轟，115次三振，三振率22.33%2019，593打席，36轟，184次三振，三振率31.03%從以上數據看來，村上真正的巔峰期其實是在2020~22年這3年間，三振率都控制在20~23%之間，特別是締造日本人單季56轟紀錄的2022年，三振與四壞球（118次）數據幾乎是差不多的。但在2023年之後，三振率激升至近3成，雖然全壘打依然量產，但擊球機制似乎不如之前那3年。這看似難解的問題，成了村上宗隆價值大幅縮水的關鍵，要知道，鈴木誠也和吉田正尚的守備雖然也不算出色，但他們的揮棒相對較全面，漏洞較少。而村上站在打擊區上，雙手握棒時是較遠離身體的，這樣的方式或許能應付日職球季，但來到大聯盟，面對內角球和均速更快的速球會很辛苦，因此一般認為他到了美國之後，三振率不太可能降下來。當然村上也不是真的都是負面的評價，以他2025年季中從右肘關節鏡清創手術復出後的攻擊數據來看，最高擊球初速來到116.5哩，這在大聯盟僅有23人在這水準之上，而他最快揮棒速度來到85.7哩，遠高於Statcast定義為「快速揮棒」的75哩。除此之外，平均8.5打數敲一支全壘打，優於2022年單季56轟的8.7打數，OPS（上壘率+長打率）1.043也僅次於2022年的1.168。也就是說，純看打擊，村上宗隆的高三振率可能難解決，但他的長打能力與擊球初速都高於大聯盟平均水準不少，選球能力也不差，這樣的特色，想簽他的球隊該開出什麼樣的價碼？對村上宗隆有興趣的球隊還是不少，但能給的合約規模就遠低於初期所預期，會選擇以短約待在白襪，《日刊體育》駐美特派記者四竈衛認為，村上應該是希望趁著這2年來優化自身的揮棒機制，設法降低三振率，找到平衡點，如果在這方面能有所進展，合約結束時也不過27歲，正是簽重量級大約的好時機。除此之外，白襪戰績最差，處在重建期，相較於同城的另一支球隊小熊，人氣沒那麼旺，球迷與媒體的容忍度相對較高，村上能比較沒有壓力地讓自己調整成適應大聯盟的型態。村上宗隆在白襪的空間也大，白襪在今年季中將Andrew Vaughn交易到釀酒人後，一壘位置暫時交給Lenyn Sosa，而Sosa的OPS+為101，差不多就是聯盟平均水準，將這位置交給村上沒什麼問題，更何況Sosa還可以守二、三壘。戰績壓力沒那麼大的白襪也可以偶而讓村上去守三壘，讓守備能力很糟的Miguel Vargas轉守一壘。整體來說，白襪以2年3400萬美元所簽下的這位25歲日籍打者，雖然有一些問題待解決，但天賦夠高，甚至可能高於球隊陣中所有打者，這簽約動作很會是「低風險、高報酬」的。除此之外，白襪也可視情況在合約期待將村上交易出去，操作空間很寬。