我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台中市警局第二分局25歲黃姓偵查佐涉於網路發表暴力恐嚇言論，內容影射模仿重大刑案並提及市長盧秀燕。（圖／翻攝畫面）

台中市警方傳出內部人員涉發恐嚇言論案件，台中市警局第二警分局一名25歲黃姓偵查佐，疑因情緒困擾，於網路社群接連發表涉及暴力、恐嚇之不當言論，內容影射模仿重大刑案，甚至提及對台中市長盧秀燕不利。檢方複訊後認定相關言論足以引發社會恐慌，向法院聲請羈押，法院裁准羈押但未禁見。檢警調查指出，黃姓偵查佐自12月19日重大刑案發生後，至21日下午，陸續於多個網路平台發文留言，除在警職同學的LINE群組中發表涉及他人安全的不當言論外，也在社群平台Threads相關新聞貼文下，留下具恐嚇意味的留言，引發關注。檢方認為，黃員所發表內容具體明確，涉及重大暴力犯罪恐嚇，已足以造成社會不安，嚴重危害公共安全，因此由「防範恐怖攻擊應變小組」檢察官指揮警方即時偵辦。警方於22日晚間持拘票將黃員拘提到案，並查扣其用以發布相關言論的行動電話，進行數位鑑識與比對分析。全案經移送後，檢方認定黃員涉犯恐嚇公眾、恐嚇危害公共安全等罪嫌重大，且有反覆實行犯罪之虞，依法向法院聲請羈押。法院審理後，裁定准予羈押，但未裁定禁見。相關案情仍持續偵辦中。