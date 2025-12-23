我是廣告 請繼續往下閱讀

▲KID（右）發長文為老婆Rita（左）慶祝生日。（圖／林柏昇 KID FB）

藝人KID（林柏昇）在2022年與女友「東區妹仔」Rita登記結婚，並於隔年補辦婚禮。夫妻倆婚後育有一子一女，一家四口甜蜜幸福。而今（23）日，KID為老婆慶生，還PO文放閃，「要好好用文字感謝最偉大的老婆」，透露Rita對長輩及孩子無微不至的照顧，讓自己忍不住懷疑娶到「一輩子廉價勞工」。而最後，KID透露老婆晚餐約他「私犇」，搞笑喊是不是在暗示要生三寶。KID在今日發出為老婆慶生的影片，有從交往到結婚生子的紀錄，以及端著蛋糕給老婆驚喜的模樣，文中寫下：「最近的我們分工的算澈底，男主外女主內，睡覺、起床時間也不太一致，看得出來彼此都在為這個家無限輸出，雖然累，但真的無比幸福，今天要好好用文字感謝最偉大的老婆」。KID表示再多的文字都寫不出老婆的辛苦，「但是從我身上看到有多開心的，就知道老婆做了多少事」。KID提到老婆對家庭無微不至的照顧，還讓他忍不住懷疑「我到底是不是在娶一輩子的廉價勞工」。KID表示今年老婆的生日有點平淡，「但是拿著生日蛋糕出去時，滿滿的感謝跟肉麻的話忍不住湧上心頭，但是怕場面太過煽情，我還是努力的給他吞下去」，原本吃完蛋糕想看電影，但因為隔天早上要工作就先去睡覺。不過他搞笑爆料，老婆在生日晚餐，預約了「私犇」，「請問我該注意什麼嗎？我讓老婆想逃？還是可以解釋成，生牛三寶」，認為是老婆想生第三胎的暗示。夫妻倆的好感情，也讓粉絲都超羨慕，「KID是不是上輩子拯救過世界，不然怎麼娶到好老婆」、「要一直開心幸福，生日快樂」、「是最佳賢內助」、「你們真的是幸福的榜樣」等。KID在2022年2月選在紀念日與Rita登記結婚，愛犬狗狗Pukki也蓋印見證兩人的婚姻，KID開心宣布「以後叫我人夫」。而在經過半年籌備後，KID於2023年10月在台北文華東方酒店補辦婚禮，大批圈內好友都到場獻祝福。婚後兩人生下一子「木木」和一女「朵朵」，雖然夫妻倆曾為小孩教育問題發生爭吵，但也表示在育兒與家庭中學習成長。