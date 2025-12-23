我是廣告 請繼續往下閱讀

執政黨力推1.25兆元軍購案，在程序委員會遭封殺！國民黨前立委邱毅在臉書發文火力全開，怒批這是「典型的窮台、賣台」，更點名部分年輕世代已被意識形態「洗腦到無藥可救」。邱毅表示，近日觀看鄭麗文與大學生，針對軍購議題的公開對話後，內心感到相當失望，邱毅指出，鄭麗文對軍購立場其實相當清楚，認為台灣若一昧與中國進行軍備競賽，只會拖垮經濟與社會福利，並無法真正換來台海和平與台灣安全。他強調，台灣需要的是「量力而為」的防衛政策，而非在美國壓力下，草率於立法院通過高達1.25兆元的軍購預算。邱毅質疑，相關軍購內容至今仍充滿不確定性，包括要購買哪些武器、數量多少、何時交付，通通說不清楚，卻要全民先埋單，形同對美國開出一張「空白支票」。他直言，這筆龐大預算並非小數目，而是無數台灣民眾日夜辛苦打拼累積而來的民脂民膏。對於在野黨杯葛與嚴審軍購案，邱毅認為這正是應盡責任「為人民看緊荷包」，而不是被貼上阻擋國防的標籤。他不諱言表示，這樣的監督角色，恐怕不是「混吃等死的青鳥」所能理解。鄭麗文在與這些學生的對話中「既辛苦又有功勞」，但要改變早已被意識形態固化的思維並不容易。