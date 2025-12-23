我是廣告 請繼續往下閱讀

基隆市長選舉戰火升溫，《TVBS民調中心》公布最新民調結果顯示，若明年基隆市長選舉由現任市長謝國樑，對上民進黨可能人選基隆市議長童子瑋，謝國樑的支持度明顯領先，有望順利爭取連任。根據民調結果，謝國樑與童子瑋的對決組合中，48%基隆市民表態支持謝國樑，33%支持童子瑋，謝國樑領先幅度達15個百分點，另有19%民眾尚未決定投票人選。調查顯示，基隆市民投票意願偏高，高達80%受訪者表示明年會參與投票，其中61%表示「一定會去投票」，19%表示「可能會投票」，僅12%表示不會投票。從年齡層交叉分析來看，40歲以上選民明顯偏向支持謝國樑。40至49歲、50至59歲以及60歲以上族群中，支持謝國樑的比例皆超過五成，其中60歲以上選民有54%支持謝國樑，僅23%支持童子瑋，雙方差距超過30個百分點。相較之下，20至29歲、30至39歲年輕族群對童子瑋的支持度較高，尤其20至29歲族群中，有43%支持童子瑋，高於支持謝國樑的30%，但仍有27%年輕選民尚未表態，成為後續選戰的重要變數。在政黨傾向方面，藍綠基本盤各自鞏固。民進黨認同者中，有84%支持童子瑋；國民黨認同者中，則有高達88%力挺謝國樑；民眾黨支持者中，72%支持謝國樑，17%支持童子瑋。中立選民部分，37%支持謝國樑，21%支持童子瑋，但仍有高達42%尚未決定投票對象，顯示未來選情仍存在變數。本次調查由TVBS民意調查中心於114年12月15日至22日晚間進行，採用電話號碼後四碼隨機抽樣與人員電話訪問方式。共接觸1,360位20歲以上基隆市民，拒訪率為21.2%，最後成功訪問有效樣本1,072位。在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.0個百分點以內。所有資料依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。本次調查經費來源為威肯公關公司。