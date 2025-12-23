我是廣告 請繼續往下閱讀

新北國中生遭割頸致死案，二審今（23）日宣判，高院改判郭姓少年有期徒刑12年、林姓少女有期徒刑11年，全案仍可上訴。立委王鴻薇在臉書發文痛批，一位法官竟問被害者家屬：「能否有機會讓他們來孝順你們？」被害者家屬批判決太輕，「他們出獄後不要來報復，就已經是萬幸了！」2023年12月郭姓男同學與教唆傷人的林姓女學生，兩人互稱為乾兄妹，出手毆打被害人楊姓學生頭部後，再持彈簧刀朝左頸、胸背等處刺入7刀。二審判決郭姓少年12年、林姓少女11年，較一審的9年與8年加重，被害者家屬無法接受，激動落淚痛罵「無法接受判決」、「別人的囝仔死不完」，場面令人鼻酸。王鴻薇痛批法官不能理解受害家屬的傷痛，「乾脆把這對乾兄妹，請回去自己家裡好好孝順法官自己」，難道為了自己的自我滿足，可以這樣一次又一次的傷害被害者家屬嗎？她質疑「這不是恐龍法官，什麼是恐龍法官？」​​​​​​​​​儘管二審刑期已加重，但與被害家屬心中的正義，仍有巨大落差。