2027年世界盃男籃亞洲區資格賽主場安排引發關注。原訂於台灣舉行的中華男籃對中國關鍵戰，日前被發現在FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers官網賽程中，場地顯示改為第三地菲律賓馬尼拉，引起討論。對此，資深球評李亦伸在接受《NOWNEWS》訪問時表示，考量目前兩岸微妙的形勢，這可能是最好的解決方式。依據資格賽賽制，交戰雙方理應各自擁有一場主場比賽。第一階段對日本我國連吞兩敗，第二階段的比賽，原本要在明年的2月26日和3月1日分別對戰韓國和中國，但FIBA官網目前顯示，中華男籃3月1日對中國之戰，場地標示為菲律賓馬尼拉。外界認為這一場主場比賽很可能移往中立的第三地進行；而在7月6日本來要在中國大陸打得比賽，也可能移到第三地。而造成如此情況的原因，非常可能和兩岸敏感的政治情勢有關。這是FIBA官方的決定，我方只是被告知，而如此決定的原因自然是兩岸緊張的局勢。畢竟在如今的兩岸形勢來說，無論去哪一方主場進行比賽，都有高度敏感性。李亦伸表示，「在兩岸非常微妙的這個階段，體育賽事移到第三地來進行，沒有旗歌問題，沒有不必要的衝突，我想這可能是FIBA國際籃總一個很重要的考量。」中國是否有和FIBA這邊來溝通？李亦伸認為不重要，只要對中華隊來說主客場都在第三地進行，是對目前兩岸敏感政治形勢來說，最好的處理方式。「當現階段兩岸沒有辦法用比較平和的方式看待對方，來面對旗歌問題時，這樣的方式可能會是最好的方法。」李亦伸坦言，自己還蠻支持FIBA這樣的處理方式，「中國來台灣升國旗演奏大陸國歌，這是高度敏感的事情；而我們去大陸升旗歌、打出中華台北的稱號，對於兩岸情勢來講，中國大陸能接受多少？一切都是未知數。FIBA的處理方式是一種折衷方式，不能說最好，但是眼下最好的解決方式。