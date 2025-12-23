大樂透第114000116期於今（23）日晚間開獎，根據台彩公布結果表示，本期頭獎未開出，下期大樂透頭獎維持1億元，將於12月26日開出。本期大樂透雖然沒開出頭獎，卻幸運開出2注貳獎，這2名「悲情幸運兒」出現在台北市、新北市，分別能拿到89萬獎金，但只差1號就能晉升億萬富翁，真的相當可惜。
今（23）日晚間大樂透頭獎上看1億元，晚間透過直播開出大樂透獎號為「01、03、12、33、39、41」，特別號則是「29」。稍早台彩公司公布結果顯示，本期雖然未開出頭獎，但有2名貳獎得主誕生，中獎彩券行分別位於台北市內湖區東湖路43巷18之2號「金有億彩券行」以及新北市板橋區實踐路47號「伍拾億彩券行」。
根據大樂透中獎規則，只要中得任5個號碼+特別號，就可以獲得貳獎獎金，但頭獎規定卻是需中得6個號碼，2位「悲情幸運兒」都差1號就抱走1億大獎，最終只能分別帶走89萬7763元，真的十分可惜。
🟡12/23大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看（第114000116期）
大樂透：01、03、12、33、39、41，特別號29。
49樂合彩：01、03、12、33、39、41。
今彩539：09、22、24、30、35。
39樂合彩：09、22、24、30、35。
3星彩：2、9、6。
4星彩：5、6、2、4。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
