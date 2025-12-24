我是廣告 請繼續往下閱讀

12月24日體壇中知名的壽星，效力中華職棒樂天桃猿的投手呂詠臻，今天將迎來他的27歲生日。從小接觸棒球的他原先不是球場上最閃亮的星，經過一路磨練與打拼，終於打進職棒殿堂，也在牛棚中扮演重要的角色，2024年隨著朱育賢行使自由球員加入味全龍，呂詠臻被作為補償球員轉隊至樂天桃猿，也隨即成為樂天相當依賴的佈局投手，今年也刷新最快球速來到151公里。出身單親家庭的他，自小與弟弟及以卡車司機為業的父親同住，童年因迷上棒球電玩、被野手撲接畫面吸引而接觸棒球，加入光明國小樂樂棒球隊。隨著興趣加深，父親為支持他追逐夢想，安排轉學至龜山國小並舉家搬遷，就此展開正規訓練。小學時期的呂詠臻天賦嶄露，六年級便入選小馬聯盟世界少棒錦標賽中華隊。然而進入青少棒後，呂詠臻因手部傷勢與身體發育影響，兩度離開投手丘改守外野，表現陷入低潮。高中就讀棒球名校穀保家商，面對隊內競爭激烈與體型條件限制，三年未獲太多出賽機會，畢業後未能如部分同屆隊友直接踏入職棒，選擇升學進入台灣體育大學持續磨練。在台體大期間，呂詠臻逐漸獲得教練團重用，大二起出賽機會明顯增加，並赴美參加夏季聯盟累積實戰經驗，同時向學長江國豪請益投球技術，接下球隊王牌重任。2020年，他決定提前投入中職選秀，在季中選秀第六輪獲味全龍指名，圓夢踏上職棒舞台，也盼能減輕家庭經濟負擔。進入職棒後，呂詠臻前兩季多在二軍養成。2022年春訓因薦骨疲勞性骨折休養三個月，7月底才迎來一軍初登板，全年僅出賽2場。轉捩點出現在2023年，他透過運動科學與重量訓練提升球速，成為龍隊牛棚要角，單季35場、防禦率1.82，並隨隊奪下總冠軍。2024年雖因疲勞影響狀態下滑，仍出賽43場。季後因補償機制轉投樂天桃猿，也在球季中投出好成績，可惜後續因傷缺席剩餘賽季。