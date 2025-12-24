我是廣告 請繼續往下閱讀

路透社引述美國戰爭部報告草案指出，中國預期在2027年底前具備對台灣作戰並取得勝利的能力，北京正在完善以「武力」奪取台灣的軍事選項，其中一種可能包括在對於距離中國1500至2000海里的目標發動攻擊。對此，淡江大學國際事務與戰略研究所兼任助理教授揭仲表示，共軍武力犯台作戰，包括進攻台灣與準備應付美軍兩部分，若共軍單挑台灣2027年有可能達到目標，若美軍介入有困難。揭仲表示，共軍的武力犯台作戰，同時包括兩個部分，一個叫做進攻台灣本身，另外一個是準備應付美軍，所以最理想他們想要追求的狀況是希望在美軍的干預沒有產生足夠的影響之前，迅速在台灣周邊創造絕對有利的態勢。揭仲分析，第一個來說，共軍登陸光是第一波就可能要輸送12到15個旅，也就是6萬到7萬人要完全靠軍事運輸工具，包括兩棲戰車、氣墊船、登陸艦，乃至於運輸機跟直升機，因為第一波部隊成功的控制的一個登陸基地後，民間的滾裝貨輪才能派得上用場。揭仲說，第二個登陸台灣作戰所要動員的物資、人力跟物力，其實有相當的比例在一開戰之後沒有多久就要備便，所以這需要高度的後勤跟動員效率，第3個就是控制現代化複雜聯合作戰的這個能力，這3個能力目前中共在2027年的時候應該都不具備。揭仲指出，如果共軍只是單挑台灣不用，沒有任何外力的介入，也許2027年它可以達到目標，但是他現在面對的狀況是要面對美軍可能的干預，所以在2027年要能夠在美軍的干預產生足夠的影響之前，快速的底定台灣的狀態，他認為還是力有未逮。揭仲表示，美方的這份報告因為沒有看到全文，他傾向認為是可能假設所謂的2027年具備作戰能力，應該是說如果單獨只針對台灣，但是如果要考量到美軍的干預，對於共軍所造成的影響，他個人覺得從相關的一些資料顯示，2027年中國大陸應該還沒有辦法具備這樣的條件。