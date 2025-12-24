我是廣告 請繼續往下閱讀

他也點名中華職棒中具備美式球風潛力的球員，包括統一獅的林安可與陳傑憲，以及曾與美國小聯盟簽約的中信兄弟投手鄭皓鈞，直言「身體條件與技術符合國際需求，但訓練適應性將是關鍵。」

國立臺灣師範大學新創企業「師子王智慧運動」（MX運動科學）舉辦「大聯盟運動科學數據與紅土交織的棒球新時代」論壇，論壇主講人包括美國大聯盟邁阿密馬林魚隊隨隊表現與數據整合策略負責人Dr. Bryson Nakamura、舊金山巨人隊運動表現部門總監詹明昇，以及現任旅美投手鄧愷威翻譯的林博璞，三位講者分別從科學實務、球場經驗與文化橋接三個面向，深入解析棒球與運動科學的交會點。詹明昇以「分析真正落地」為題，分享四個完整實戰案例，展示如何透過數據導入棒球場域，進行球棒軌跡分析、球路最佳化、手臂動作相似性判讀與揮棒機制優化。他指出，現代運動科學的價值不在於堆積數據，而是轉化為選手與教練可理解並立即運用的「行動資訊」。他特別強調：「數據與科技永遠只是工具，最終影響勝負的還是『人』。」來自夏威夷的Dr. Bryson Nakamura強調，2014年以來，美國職棒已全面啟用運動科學，整合生物力學、動作捕捉與多樣化生理量測，作為提升球隊戰力與選手潛能的重要工具。他表示，雖然技術進步快速，但傳統棒球的基本功仍是基礎，「數據能在關鍵時刻輔助判斷，卻不能取代紀律與訓練。」他也分享夏威夷與台灣基層棒球發展相似，科技導入後成效顯著，激勵更多年輕球員挑戰高層級舞台。作為旅美投手鄧愷威的隨隊翻譯，林博璞的經歷引發現場共鳴。他畢業自企業管理系，卻憑藉對棒球的熱情從吉祥物操偶師、體育記者一路踏上大聯盟場邊。他指出：「翻譯不只是語言傳遞，更是跨文化與專業的橋梁。」並提醒年輕人要拓展自身能力維度，「只有增加多元技能，才能在激烈競爭中生存。」活動壓軸由MX運動科學總經理戴一涵總結指出，隨著全球棒球進入運動科學時代，臺師大與MX團隊希望持續串聯產學資源、推動專業分享。未來期盼此類論壇能成為台灣棒球冬季年度例會平台，促成更多國內外知識交流與實務應用。