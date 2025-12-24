明天是聖誕節、今晚就是平安夜！聖誕節要去哪玩？《NOWNEWS今日新聞》整理全台各縣市的聖誕節活動資訊，像是北部除了每年舉辦的新北歡樂耶誕城，還有BELLAVITA巨型聖誕熊布景、《動物方城市2》主題聖誕樹；中部也有台中耶誕嘉年華，以《角落小夥伴》為主題；南部也有「高雄聖誕生活節」，地點一次橫跨高雄中央公園與高雄流行音樂中心。
北部聖誕活動一覽
📌台北
◼︎BELLAVITA寶麗廣場「Christmas Feast of Wonders聖誕饗宴」
寶麗廣場在1樓打造夢幻冬季布景，由專業電影美術團隊設計，巨型的聖誕熊Bello Bear，聖誕熊周邊還有麵包、甜點等裝飾。
時間：即日起至2026年1月4日（日）
地點：台北市信義區松仁路28號（寶麗廣場1樓）
◼︎捷運中山站心中山「《動物方城市2》聖誕裝置」
台北捷運和台灣華特迪士尼公司合作，在中山站4號出口廣場打造《動物方城市2》聖誕主題裝置，推出9米高銀白夢幻聖誕樹，並復刻動畫電影經典場景打卡點。
時間：即日起至1/15（四）
地點：台北捷運中山站4號出口廣場（心中山）
◼︎台北統一時代百貨「愛．Sharing」
今年聖誕主題走「威尼斯」風格，從嘉年華面具、歌德式柱體到貢多拉意象，整個信義區化成一座水都舞台，13米高主樹與多組宮殿造景非常好拍。
時間：11月14日（五）至2026年1月1日（四）
地點：台北市信義區忠孝東路五段8號
◼︎微風告白大道「粉色心形森林」
微風廣場以粉色燈海打造「會發光的森林」，走進去就像置身夢境，是每年最受情侶歡迎的冬季告白景點，館內也都有不同風格聖誕裝置。
時間：12月3日（三）起
地點：微風信義、微風南山愛心樹燈告白大道
◼︎台北耶誕愛無限
台北市新生南路與大安森林公園整段都換上聖誕燈景，並舉行耶誕音樂會，從民歌到流行樂都有，適合散步與拍照。
時間：11月29日（六）至2026年1月1日（四）
地點：台北市大安區新生南路一至三段、大安森林公園
◼︎公館聖誕季
自來水園區打造夜間燈飾加上白天花卉造景，並有聖誕音樂會，整個園區氣氛輕鬆不商業化，很適合家庭溫馨小旅遊。
時間：11月29日（六）至12月31日（三）
地點：台北自來水園區（台北市中正區思源街1號）
📌新北
◼︎新北歡樂耶誕城「馬戲團嘉年華」
今年以「馬戲團」為主題，並與知名IP「LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini」合作，打造30多座燈飾、3D彩幕與互動裝置。周邊天橋也換上「空中飛人」、「火圈」、「彩旗」等光影主題，散步就像走進移動式馬戲團。
時間：11月14日（五）至12月28日（日）
地點：新北市市民廣場、板橋車站站前廣場、萬坪公園、府中商圈、新北板橋轉運站
主燈秀： 每日 17:30-23:00；每整點、半點一次，22:30後為無聲版
新北夜間光雕嘉年華：即日起～12月27日，每日18:00-21:00
📌桃園
◼︎桃園華泰名品城「Gloriday Cheers!」
園區布置成復古飯店、飄雪聖誕樹與百老匯舞台，還有聖誕市集、煙火秀與10周年活動，整座商場就是大型戶外拍照棚。
時間：即日起至2026年1月1日（四）
地點：華泰名品城（桃園市中壢區春德路189號）
📌新竹
◼︎2025新竹FUN聖誕
新竹市城銷處表示，今年以「光×科技×童話」為主題，串聯新竹火車站、東門城與護城河畔，並將有百年車站光雕展演、站前主燈「逐夢之樹」、光環境造景及歐式聖誕市集。
光雕展演：
展演地點：新竹火車站
展演時間：即日起每日18 : 00 起整點播出，21 : 50為最後一場
光環境裝置：
地點：新竹火車站、東門城、護城河畔
點燈時間：
逐夢之樹、遊夢列車、夢境之門、光環境：每日17 : 00 - 05 : 00
光之步道：每日13 : 00 - 05 : 00
護城河雷射光束：每日17 : 00 - 22 : 00
◼︎六福村「墓碑鎮黑色耶誕」
六福村延續萬聖風格，把聖誕節變成暗黑版嘉年華，有黑色耶誕遊行、限定表演、沉浸式街區，甚至推出戰斧牛排套餐，可同時玩樂、拍照、看秀。
時間：即日起至2026月1月2日（五）
地點：六福村（新竹縣關西鎮仁安里拱子溝60號）
中部聖誕節活動一覽
📌台中
◼︎台中耶誕嘉年華
台中耶誕嘉年華以《角落小夥伴》為主題打造5大角色巨型立體氣膜，並設置18米高的「耶誕珍甜」聖誕樹，還有許多充滿台中造型的燈飾。綠川展區則有「幸福快遞」與「耶誕之森」營造聖誕氣氛。
活動時間：即日至2026年1月1日（四），平日17:30至22:00、假日14:00至22:00
亮燈時間：即日起至2026年1月1日（四），每天17:30至22:00
◼︎台中勤美草悟聖誕村
台中勤美草悟聖誕村延伸全區光影設計，「光之道」用40萬顆燈泡打造冬季光廊，前方還有7米聖誕樹、下雪機，晚上散步會有真實「雪景」，另有禮物交易所、市集與快閃活動可以參與。
時間：即日起至2026年1月5日（一）10:00至23:00
地點：台中草悟道街區（勤美誠品綠園道、金典綠園道商場、PARK2草悟廣場以及勤美術館周邊）
◼︎2025山谷燈光節
參山國家風景區管理處表示，今年採雙主場形式，包含谷關區，展期一路到2026年1月11日；接著換梨山燈區，將到2026年1月25日，並打造全台最高位置的聖誕樹。
谷關公園、谷關遊客中心周遭及人行道、與谷關牌樓等重點區域，布置特色光環境燈組；而梨山光環境則是於梨山賓館前廣場將具有歷史意義的2棵雪松，打造成為全台最高耶誕樹(海拔1956，雪松高度約28公尺，雲端上的耶誕樹)，並於梨山遊客中心、及梨山觀景台周遭布置光環境燈組。
活動時間：
谷關光環境：即日起至2026年1月11日
梨山光環境：即日起至2026年1月25日
谷關燈區每日點燈時間：16:30-21:30
梨山燈區每日點燈時間：16:30-21:00
(每半小時有3分鐘音樂燈光秀；12月31日跨年夜延長點燈至1月1日 00:30)地點：
活動地點：
谷關地區：谷關遊客中心暨入關博物館周邊、谷關公園、及谷關牌樓(免費參觀)
梨山光環境 ：梨山賓館前廣場、梨山遊客中心周邊、及梨山景觀台(免費參觀)
南部聖誕活動一覽
📌台南
◼︎台南聖誕燈節
台南市府今年以GoogleMaps整合全市聖誕燈飾布置燈區、聖誕報佳音活動及推薦拍照打卡點等，推出「2025台南聖誕主題地圖」，提供給遊客一次看全台南的聖誕活動位置。主題聖誕樹就位於中西區運河河樂展區、新營文化中心暨綠川廊帶展區。
2025台南聖誕節慶地圖GoogleMaps：https://ppt.cc/fEz8Xx
◼︎台南三井Outlet「超進化奇蹟之光」
台南三井Outlet以8米高Ultraman新春燈樹、科幻怪獸車團以及Ultraman溫泉小屋為亮點，週末固定降雪，適合親子朝聖。
活動日期：即日起至2026年3月1日（六）
雪花秀時間：每週五、六、日17:00至21:00（每30分鐘一次）
地點：台南三井Outlet（台南市歸仁區歸仁大道101號）
📌高雄
◼︎SKMPark高雄草衙「雪境童話村」
超大型雪境耶誕樹、星幕光廊、北極村冰屋、北極熊家族、雪境迎賓門、聖誕階語都是好拍亮點，每天整點雪花音樂秀加叮叮電車換新裝超有氛圍。標榜不用出國 就能在高雄感受「冬日飄雪」，跟著酷奇拉一起召換雪花，留下最暖的聖誕回憶。
活動日期：即日起至2026年1月1日（四）
地點：高雄市前鎮區中安路1-1號
◼︎2025高雄聖誕生活節
高雄聖誕生活節（中央公園區）：
26公尺高的聖誕樹坐鎮中央公園，再加上中山路整排串燈以及主燈區雪花、音樂環繞非常有氣氛。11月28日起連三週末有中央聖誕小鎮市集；聖誕黃金週（12月20日至24日）更有落日飛車、滅火器、麋先生、美秀集團等演唱會。
活動日期：即日起至2026年1月4日（日）每日17:30至24:00
地點：捷運中央公園站1號出口
▲高雄中央公園設置26公尺高的聖誕樹，加上中山路燈是、主燈區雪花，為高雄街頭增添不少聖誕氣氛。（圖／翻攝自高雄市政府官網kcg.gov.tw/）
高雄聖誕生活節（高流區）：
「高流聖誕趴 KMC XMAS」登場！打造17公尺高的聖誕樹「金勾TREE」，是高雄唯一能與黃昏日落與彩霞餘暉相互映襯的聖誕樹，白天、夜晚皆展現不同風情。高雄流行音樂中心表示，12月24、25日更有演唱會，邀請「理想混蛋 Bestards」與「芒果醬 Mango Jump」等卡司。
活動日期：即日起至展期至2026年1月4日。
地點：高雄流行音樂中心
亮燈：
聖誕樹及園區將於每日下午5時30分至晚上11時亮燈，每半小時演出3分鐘「金勾TREE」燈光秀，首場於晚間6時開演，最後一場為10時30分。
📌屏東
◼︎2025屏東聖誕節「聖誕村」
整條屏東公園到車站打造14組大型燈飾、雙主燈（聖誕派對、星願聖誕樹）、週末整點雪、遊行派對、市集一次到位，是南部規模最大聖誕活動。
日期：即日起至2026年1月4日（日）
地點：屏東公園、屏東火車站周邊
屏東公園主燈燈光秀：每日18:00-22:00、30分鐘一場（每場3分鐘）
屏東車站主燈燈光秀：每日18:00-22:00、15分鐘一場（每場3分鐘）
屏東公園耶林大道浪漫下雪：假日18:00-22:00、整點鐘一場
東部聖誕活動一覽
📌宜蘭
◼︎2025「愛在聖誕・愛在宜蘭」
宜蘭2025「愛在聖誕・愛在宜蘭」舉行聖誕點燈、聖誕燈車繞行、聖誕音樂晚會、摸彩活動。
聖誕燈車繞行時間：即日起至12月19日（五）
📌花蓮
◼︎花蓮幸福聖誕城
花蓮市區每年底會以燈飾與舞台表演打造聖誕主題園區，周邊還有露天市集與拍照造景，今年共123個攤位可逛好逛滿。
時間：12月24日（三）至12月28日（日）
地點：府前石雕公園
