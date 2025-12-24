明天是聖誕節、今晚就是平安夜！聖誕節要去哪玩？《NOWNEWS今日新聞》整理全台各縣市的聖誕節活動資訊，像是北部除了每年舉辦的新北歡樂耶誕城，還有BELLAVITA巨型聖誕熊布景、《動物方城市2》主題聖誕樹；中部也有台中耶誕嘉年華，以《角落小夥伴》為主題；南部也有「高雄聖誕生活節」，地點一次橫跨高雄中央公園與高雄流行音樂中心。

我是廣告 請繼續往下閱讀
北部聖誕活動一覽

📌台北

◼︎BELLAVITA寶麗廣場「Christmas Feast of Wonders聖誕饗宴」

寶麗廣場在1樓打造夢幻冬季布景，由專業電影美術團隊設計，巨型的聖誕熊Bello Bear，聖誕熊周邊還有麵包、甜點等裝飾。

時間：即日起至2026年1月4日（日）
地點：台北市信義區松仁路28號（寶麗廣場1樓）

▲寶麗廣場打造出巨大聖誕小熊裝飾。（圖／翻攝自寶麗廣場臉書粉專facebook.com/BELLAVITAMALL）
▲寶麗廣場打造出巨大聖誕熊裝飾。（圖／翻攝自寶麗廣場臉書粉專facebook.com/BELLAVITAMALL）
◼︎捷運中山站心中山「《動物方城市2》聖誕裝置」

台北捷運和台灣華特迪士尼公司合作，在中山站4號出口廣場打造《動物方城市2》聖誕主題裝置，推出9米高銀白夢幻聖誕樹，並復刻動畫電影經典場景打卡點。

時間：即日起至1/15（四）
地點：台北捷運中山站4號出口廣場（心中山）

▲台北捷運和迪士尼合作，在捷運中山站4號出口廣場、心中山，打造《動物方城市2》聖誕主題活動。（圖／翻攝自台北捷運官網metro.taipei）
▲台北捷運和迪士尼合作，在捷運中山站4號出口廣場、心中山，打造《動物方城市2》聖誕主題活動。（圖／翻攝自台北捷運官網metro.taipei）
◼︎台北統一時代百貨「愛．Sharing」

今年聖誕主題走「威尼斯」風格，從嘉年華面具、歌德式柱體到貢多拉意象，整個信義區化成一座水都舞台，13米高主樹與多組宮殿造景非常好拍。

時間：11月14日（五）至2026年1月1日（四）
地點：台北市信義區忠孝東路五段8號

▲台北統一時代百貨「緣定威尼斯」聖誕慶典。（圖／星巴克www.starbucks.com.tw）
▲台北統一時代百貨以「緣定威尼斯」為主題，打造聖誕慶典。（圖／星巴克starbucks.com.tw）
◼︎微風告白大道「粉色心形森林」

微風廣場以粉色燈海打造「會發光的森林」，走進去就像置身夢境，是每年最受情侶歡迎的冬季告白景點，館內也都有不同風格聖誕裝置。

時間：12月3日（三）起
地點：微風信義、微風南山愛心樹燈告白大道

▲微風南山「粉色心形森林」（圖／微風廣場提供www.breeze.com.tw）
▲微風南山旁有「粉色心形森林」。（圖／微風廣場提供www.breeze.com.tw）
◼︎台北耶誕愛無限

台北市新生南路與大安森林公園整段都換上聖誕燈景，並舉行耶誕音樂會，從民歌到流行樂都有，適合散步與拍照。

時間：11月29日（六）至2026年1月1日（四）
地點：台北市大安區新生南路一至三段、大安森林公園

▲台北耶誕愛無限（圖／取自台北市政府全球資訊網www.gov.taipei）
▲台北市新生南路與大安森林公園整段，有滿滿聖誕燈景。（圖／取自台北市政府全球資訊網www.gov.taipei）
◼︎公館聖誕季

自來水園區打造夜間燈飾加上白天花卉造景，並有聖誕音樂會，整個園區氣氛輕鬆不商業化，很適合家庭溫馨小旅遊。

時間：11月29日（六）至12月31日（三）
地點：台北自來水園區（台北市中正區思源街1號）

▲自來水園區不僅夜間有燈飾，白天還可欣賞花卉造景。（圖／翻攝自台北自來水源區官網waterpark.water.gov.taipei）
▲自來水園區不僅夜間有燈飾，白天還可欣賞花卉造景。（圖／翻攝自台北自來水源區官網waterpark.water.gov.taipei）
📌新北

◼︎新北歡樂耶誕城「馬戲團嘉年華」

今年以「馬戲團」為主題，並與知名IP「LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini」合作，打造30多座燈飾、3D彩幕與互動裝置。周邊天橋也換上「空中飛人」、「火圈」、「彩旗」等光影主題，散步就像走進移動式馬戲團。

時間：11月14日（五）至12月28日（日）
地點：新北市市民廣場、板橋車站站前廣場、萬坪公園、府中商圈、新北板橋轉運站
主燈秀： 每日 17:30-23:00；每整點、半點一次，22:30後為無聲版
新北夜間光雕嘉年華：即日起～12月27日，每日18:00-21:00

▲新北耶誕城將從11月14日開城，今年與知名IP「LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini」合作，圖為今年的主燈牆面。（圖／記者林調遜攝）
▲新北耶誕城今年與知名IP「LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini」合作，圖為今年的主燈牆面。（圖／記者林調遜攝）
📌桃園

◼︎桃園華泰名品城「Gloriday Cheers!」

園區布置成復古飯店、飄雪聖誕樹與百老匯舞台，還有聖誕市集、煙火秀與10周年活動，整座商場就是大型戶外拍照棚。

時間：即日起至2026年1月1日（四）
地點：華泰名品城（桃園市中壢區春德路189號）

▲。（圖／華泰名品城提供gloriaoutlets.com）
▲桃園華泰名品城打造飄雪聖誕樹。（圖／華泰名品城提供gloriaoutlets.com）
📌新竹

◼︎2025新竹FUN聖誕

新竹市城銷處表示，今年以「光×科技×童話」為主題，串聯新竹火車站、東門城與護城河畔，並將有百年車站光雕展演、站前主燈「逐夢之樹」、光環境造景及歐式聖誕市集。

光雕展演：
展演地點：新竹火車站
展演時間：即日起每日18 : 00 起整點播出，21 : 50為最後一場

光環境裝置：
地點：新竹火車站、東門城、護城河畔
點燈時間：
逐夢之樹、遊夢列車、夢境之門、光環境：每日17 : 00 - 05 : 00
光之步道：每日13 : 00 - 05 : 00
護城河雷射光束：每日17 : 00 - 22 : 00

▲「新竹FUN聖誕」即將於12月6日正式啟動，今年串聯新竹火車站、東門城與護城河畔，並將有百年車站光雕展演、站前主燈「逐夢之樹」、光環境造景及歐式聖誕市集。（圖／新竹市城銷處提供www.hccg.gov.tw/hccg/）
▲「新竹FUN聖誕」即將於12月6日正式啟動，今年串聯新竹火車站、東門城與護城河畔，並將有百年車站光雕展演、站前主燈「逐夢之樹」、光環境造景及歐式聖誕市集。（圖／新竹市城銷處提供hccg.gov.tw/hccg）
◼︎六福村「墓碑鎮黑色耶誕」

六福村延續萬聖風格，把聖誕節變成暗黑版嘉年華，有黑色耶誕遊行、限定表演、沉浸式街區，甚至推出戰斧牛排套餐，可同時玩樂、拍照、看秀。

時間：即日起至2026月1月2日（五）
地點：六福村（新竹縣關西鎮仁安里拱子溝60號）

▲六福村延續萬聖風格，把聖誕節變成暗黑版嘉年華，有黑色耶誕遊行、限定表演、沉浸式街區。（圖／翻攝自六福村官網www.leofoovillage.com.tw）
▲六福村延續萬聖風格，把聖誕節變成暗黑版嘉年華，有黑色耶誕遊行、限定表演、沉浸式街區。（圖／翻攝自六福村官網leofoovillage.com.tw）
中部聖誕節活動一覽

📌台中

◼︎台中耶誕嘉年華

台中耶誕嘉年華以《角落小夥伴》為主題打造5大角色巨型立體氣膜，並設置18米高的「耶誕珍甜」聖誕樹，還有許多充滿台中造型的燈飾。綠川展區則有「幸福快遞」與「耶誕之森」營造聖誕氣氛。

活動時間：即日至2026年1月1日（四），平日17:30至22:00、假日14:00至22:00
亮燈時間：即日起至2026年1月1日（四），每天17:30至22:00

▲台中耶誕嘉年華以《角落小夥伴》為主題打造5大角色巨型立體氣膜。（圖／翻攝自台中通tcpass.taichung.gov.tw）
▲台中耶誕嘉年華以《角落小夥伴》為主題打造5大角色巨型立體氣膜。（圖／翻攝自台中通tcpass.taichung.gov.tw）
◼︎台中勤美草悟聖誕村

台中勤美草悟聖誕村延伸全區光影設計，「光之道」用40萬顆燈泡打造冬季光廊，前方還有7米聖誕樹、下雪機，晚上散步會有真實「雪景」，另有禮物交易所、市集與快閃活動可以參與。

時間：即日起至2026年1月5日（一）10:00至23:00
地點：台中草悟道街區（勤美誠品綠園道、金典綠園道商場、PARK2草悟廣場以及勤美術館周邊）

▲（圖／翻攝自勤美草悟官網event.greenripple.com.tw）
▲台中勤美草悟道「光之道」用40萬顆燈泡打造冬季光廊。（圖／翻攝自勤美草悟官網event.greenripple.com.tw）
◼︎2025山谷燈光節
參山國家風景區管理處表示，今年採雙主場形式，包含谷關區，展期一路到2026年1月11日；接著換梨山燈區，將到2026年1月25日，並打造全台最高位置的聖誕樹。

谷關公園、谷關遊客中心周遭及人行道、與谷關牌樓等重點區域，布置特色光環境燈組；而梨山光環境則是於梨山賓館前廣場將具有歷史意義的2棵雪松，打造成為全台最高耶誕樹(海拔1956，雪松高度約28公尺，雲端上的耶誕樹)，並於梨山遊客中心、及梨山觀景台周遭布置光環境燈組。

活動時間：
谷關光環境：即日起至2026年1月11日
梨山光環境：即日起至2026年1月25日
谷關燈區每日點燈時間：16:30-21:30
梨山燈區每日點燈時間：16:30-21:00
(每半小時有3分鐘音樂燈光秀；12月31日跨年夜延長點燈至1月1日 00:30)地點：

活動地點：
谷關地區：谷關遊客中心暨入關博物館周邊、谷關公園、及谷關牌樓(免費參觀)
梨山光環境 ：梨山賓館前廣場、梨山遊客中心周邊、及梨山景觀台(免費參觀)

▲「2025山谷燈光節」採雙主場形式，今（29）日由谷關率先亮燈，接著換梨山燈區打造全台最高聖誕樹。（圖／取自參山國家風景區臉書www.facebook.com/trimnt）
▲「2025山谷燈光節」採雙主場形式，包含圖中的谷關，還有梨山燈區打造全台最高聖誕樹。（圖／取自參山國家風景區臉書www.facebook.com/trimnt）
南部聖誕活動一覽

📌台南

◼︎台南聖誕燈節

台南市府今年以GoogleMaps整合全市聖誕燈飾布置燈區、聖誕報佳音活動及推薦拍照打卡點等，推出「2025台南聖誕主題地圖」，提供給遊客一次看全台南的聖誕活動位置。主題聖誕樹就位於中西區運河河樂展區、新營文化中心暨綠川廊帶展區。

2025台南聖誕節慶地圖GoogleMaps：https://ppt.cc/fEz8Xx

▲台南主題聖誕樹就位於中西區運河河樂展區、新營文化中心暨綠川廊帶展區。（圖／翻攝自台南市政府全球資訊網www.tainan.gov.tw）
▲台南主題聖誕樹就位於中西區運河河樂展區、新營文化中心暨綠川廊帶展區。（圖／翻攝自台南市政府全球資訊網www.tainan.gov.tw）
◼︎台南三井Outlet「超進化奇蹟之光」

台南三井Outlet以8米高Ultraman新春燈樹、科幻怪獸車團以及Ultraman溫泉小屋為亮點，週末固定降雪，適合親子朝聖。

活動日期：即日起至2026年3月1日（六）
雪花秀時間：每週五、六、日17:00至21:00（每30分鐘一次）
地點：台南三井Outlet（台南市歸仁區歸仁大道101號）

▲台南三井Outlet以8米高Ultraman新春燈樹慶祝聖誕節。（圖／翻攝自台南三井Outlet臉書粉專facebook.com/MitsuiOutletParkTAINAN）
▲台南三井Outlet以8米高Ultraman新春燈樹慶祝聖誕節。（圖／翻攝自台南三井Outlet臉書粉專facebook.com/MitsuiOutletParkTAINAN）
📌高雄

◼︎SKMPark高雄草衙「雪境童話村」

超大型雪境耶誕樹、星幕光廊、北極村冰屋、北極熊家族、雪境迎賓門、聖誕階語都是好拍亮點，每天整點雪花音樂秀加叮叮電車換新裝超有氛圍。標榜不用出國 就能在高雄感受「冬日飄雪」，跟著酷奇拉一起召換雪花，留下最暖的聖誕回憶。

活動日期：即日起至2026年1月1日（四）
地點：高雄市前鎮區中安路1-1號

▲SKMPark高雄草衙「雪境童話村」有超大型雪境耶誕樹、星幕光廊等，還標榜讓民眾可跟著酷奇拉度過聖誕佳節。（圖／取自SKM Park Outlets 高雄草衙臉書www.facebook.com/skmpark.outlets.kh/）
▲SKMPark高雄草衙「雪境童話村」有超大型雪境耶誕樹、星幕光廊等，還標榜讓民眾可跟著酷奇拉度過聖誕佳節。 （圖／取自SKM Park Outlets 高雄草衙臉書www.facebook.com/skmpark.outlets.kh/）
◼︎2025高雄聖誕生活節

高雄聖誕生活節（中央公園區）
26公尺高的聖誕樹坐鎮中央公園，再加上中山路整排串燈以及主燈區雪花、音樂環繞非常有氣氛。11月28日起連三週末有中央聖誕小鎮市集；聖誕黃金週（12月20日至24日）更有落日飛車、滅火器、麋先生、美秀集團等演唱會。
活動日期：即日起至2026年1月4日（日）每日17:30至24:00
地點：捷運中央公園站1號出口

▲高雄中央公園設置26公尺高的聖誕樹，加上中山路燈是、主燈區雪花，為高雄街頭增添不少聖誕氣氛。（圖／翻攝自高雄市政府官網kcg.gov.tw/） ▲高雄中央公園設置26公尺高的聖誕樹，加上中山路燈是、主燈區雪花，為高雄街頭增添不少聖誕氣氛。（圖／翻攝自高雄市政府官網kcg.gov.tw/）

高雄聖誕生活節（高流區）：
「高流聖誕趴 KMC XMAS」登場！打造17公尺高的聖誕樹「金勾TREE」，是高雄唯一能與黃昏日落與彩霞餘暉相互映襯的聖誕樹，白天、夜晚皆展現不同風情。高雄流行音樂中心表示，12月24、25日更有演唱會，邀請「理想混蛋 Bestards」與「芒果醬 Mango Jump」等卡司。
活動日期：即日起至展期至2026年1月4日。
地點：高雄流行音樂中心
亮燈：
聖誕樹及園區將於每日下午5時30分至晚上11時亮燈，每半小時演出3分鐘「金勾TREE」燈光秀，首場於晚間6時開演，最後一場為10時30分。

▲高雄流行音樂中心「高流聖誕趴 KMC XMAS」宣告將於明（5）日正式登場，17公尺高聖誕樹點燈時間也曝光。（圖／高雄流行音樂中心提供www.facebook.com/Kaohsiungmusiccenter）
▲高雄流行音樂中心的「高流聖誕趴 KMC XMAS」，有17公尺高聖誕樹，點燈時間也曝光。（圖／高雄流行音樂中心提供www.facebook.com/Kaohsiungmusiccenter）
📌屏東

◼︎2025屏東聖誕節「聖誕村」

整條屏東公園到車站打造14組大型燈飾、雙主燈（聖誕派對、星願聖誕樹）、週末整點雪、遊行派對、市集一次到位，是南部規模最大聖誕活動。

日期：即日起至2026年1月4日（日）

地點：屏東公園屏東火車站周邊

屏東公園主燈燈光秀：每日18:00-22:00、30分鐘一場（每場3分鐘）

屏東車站主燈燈光秀：每日18:00-22:00、15分鐘一場（每場3分鐘）

屏東公園耶林大道浪漫下雪假日18:00-22:00、整點鐘一場

▲幸福大道（圖／翻攝屏東聖誕節官網 amazing-pingtung.com/ptcm）
▲屏東聖誕村是南部最大規模的聖誕活動。（圖／翻攝屏東聖誕節官網 amazing-pingtung.com/ptcm）
東部聖誕活動一覽

📌宜蘭

◼︎2025「愛在聖誕・愛在宜蘭」

宜蘭2025「愛在聖誕・愛在宜蘭」舉行聖誕點燈、聖誕燈車繞行、聖誕音樂晚會、摸彩活動。
聖誕燈車繞行時間：即日起至12月19日（五）
 

📌花蓮

◼︎花蓮幸福聖誕城

花蓮市區每年底會以燈飾與舞台表演打造聖誕主題園區，周邊還有露天市集與拍照造景，今年共123個攤位可逛好逛滿。
時間：12月24日（三）至12月28日（日）
地點：府前石雕公園

▲花蓮市區每年底會以燈飾與舞台表演打造聖誕主題園區。（圖／取自花蓮幸福聖誕城臉書www.facebook.com/profile.php?id=100064630363346）
▲花蓮市區每年底會以燈飾與舞台表演打造聖誕主題園區。（圖／取自花蓮幸福聖誕城臉書www.facebook.com/profile.php?id=100064630363346）

相關新聞

天氣預報／東北季風增強！聖誕節升級冷氣團　急凍9度時間出爐

2025聖誕節放假一天！平安夜差別、吃火雞由來、禮物何時給全攻略

LINE貼圖41組免費下載！聖誕快樂貼圖多款不用錢　最新早安圖登場

2025全台聖誕樹整理！「10大景點」北中南都有　點燈超美看到明年